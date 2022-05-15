封面故事／波士頓首位女市長吳弭 為亞太裔敞開大門

波士頓市長當選人吳弭發表勝選感言。(美聯社)

「我的目標包括為亞太裔創造更多的機會、通路，敞開更多大門。」2021年打破「老、白、男」的政治天花板，當選波士頓 首位女性及少數族裔市長吳弭 (Michelle Wu)，3月30日於市長辦公室接受世界日報專訪時說，種族主義與仇恨將人「刻板化」，她從政「就是希望讓亞太裔在領導階層的人數，能夠達到改變的轉捩點。」

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波士頓市長一職多年來總由愛爾蘭裔白種男性把持，吳弭去年底由波士頓市議員轉戰市長脫穎而出；其哈佛大學出身、台灣移民背景，更為這個新英格蘭保守城市增添傳奇色彩；這是吳弭就任後首次接受華文媒體專訪，闡述她從政的初心、治理理念、家庭教育與華人價值。

吳弭（前）競選市長時，赴華埠造勢，期許替當地小型商家爭取資源。(中央社)

★無懼攻擊 保持繼續向前

記者問：你日前主持一場戶外會議，會場外的嚴厲謾罵及抗議，作為第一位女性及少數族裔的波士頓市長，時常必須面對刻薄的言論，你如何處理這種情況？

吳弭答：我們國家處在緊張、分化且惡毒用語充斥的環境，從國際、全美直到地方、社區，都有這種現象。常有人在我家門口抗議，有人激烈批評我，有時還使用族裔字眼；很不幸的，這對很多公職女性、少數族裔婦女來說並不是新的現象。

尤其當你是第一個領頭者，希望可以分享自己經驗，讓後繼者面對的情況能夠較紓緩，且獲得更多支持時，遭遇到的批判，往往格外凸顯。

政治人物最容易做的，就是「什麼都不做」；當你決心採取行動改變，也預期這些變化會引發反對聲音，需要民眾一段時間了解時，不要將這些反應，視為是對你個人的攻擊。

身為母親，當我盡力教孩子如何遵守規矩，才能成為大人時，有時卻發現某些大人並不是描述的那樣時，我會試著把這些現象，都當成學習課程；我希望打造一個每個居民都能夠感覺彼此連結的城市。

經歷疫情後，每個社區成員都有很多情緒與壓力，我的任務是必須讓城市保持繼續向前，也盡量讓每個人都能往同一目標邁進。

吳弭就任波士頓市長後，在街頭協助市公共工程部的工人蓋好人孔蓋。(路透)

★種族主義 將人「刻板化」

問：你會不會擔心母親、姊妹及其他亞裔 朋友，也在這波歧視暴增的階段，遇到仇亞事件？怎麼保護他們？

答：看到全美各地仇恨亞裔事件發生，令人痛心；亞特蘭大按摩店槍殺事件雖滿周年，但對亞裔社區記憶猶新，也仍舊很難面對。相信不少人或許經歷過被騷擾、被認為與其他人不一樣，很不幸直到今年，在疫情、在之前聯邦(川普)政府煽風點火等種種因素下，催化仇亞情緒。

種族主義與仇恨，經常把一個人「刻板化」。

如果你知道這個人，雖然你不認同對方，但你會選擇相信他們；因為你知道有些決定是許多因素造成，你也知道有很多不同的身分認同存在，但仇恨、種族主義者，不會因此放你一馬，他們對族裔存在刻板印象。

有鑑於此，我們要讓更多亞太裔在領導階層占有一席之地，我的目標包括為亞太裔創造更多的機會、通路，敞開更多大門，讓亞太裔在領導階層的人數，能夠達到「改變的翻轉點」。

問：華裔跟其他族裔最大的不同是什麼？怎麼樣讓華人的優點被大家看見？

答：波士頓是一個多元文化城市，大概有來自110個國家的居民，語言種類有70種；看到這些個人、文化、社區在城市的每個角落燃起希望、完成夢想，是一件非常美妙的事情。

無論來自台灣、中國大陸等華裔的我們，擁有很多有價值的傳統文化；例如多世代連結，尊敬長輩，勤奮工作，不會總是先想著自己，而是會想著成為支持家庭、社區變得更好的一部分。

我從小在與從政特質相反面的環境下長大。因為一般從政者要會自我行銷，專注經營自我，將阻擋自己發展的所有人推開。我們看到不少政治人物和很多人的日常生活有距離，很多政客信用破產，許多決策忽略住屋危機、教育提升與氣候環境變化。

我與我的同輩所成長的華人文化，聚焦於服務社區，著眼於大社區；因此，我們更值得受到鼓勵，在政府各個領導階層發展。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

★孝順觀念 對她影響最大

問：父母或華人家庭的哪一種傳統觀念，讓你受惠最大？

答：影響我最大的是「孝順」，就是你要照顧曾照顧過你的家人；我小時候並不懂孝順的意義，直到我長大後的某一天，突然間我媽媽生病嚴重，身為長女的我必須立即改變角色，成為照顧母親及年幼妹妹的人。

有人問我：「你如何做出辭掉工作而去照顧家人的決定？」但照顧有需要的家人，並不需要做決定，當時我覺得沒有什麼比這件事更重要，這也是我父母養育我長大的方式。

我現在更了解到，直到自己有了孩子、成為父母，才知道父母有多愛你，才發現自己對孩子全心全意的愛，同樣不分時刻；孩子或許不會知道，但在孩子睡著時，你可以感覺到自己有多愛他們，這也是我希望推動波士頓成為世代連結城市的主要原因。

我曾無法體會父母的教育對我如此重要；例如我父母非常努力確認我們在家要說中文，要上中文學校，每周還會開車到很遠的中國超市買菜，還會去文教中心參加各種課程，在車上都聽中文錄音帶，他們真的非常努力，在下一代身上保留文化與價值。

問：當初家中發生變故，你選擇馬上辭掉波士頓的工作，返回芝加哥照顧媽媽、弟妹。你如何克服當時無人伸援的困境？是否曾經在那時期有過放棄的念頭？

答：我媽媽早期病情嚴重到不能吃、不能睡，且密集出現幻覺，而且不願接受任何治療；因為，她覺得這種病很羞恥。

我那段時間唯一想的，是今天我們該怎麼活下去，下一個小時我要如何保護媽媽的安全，如何讓年幼妹妹安全，然後讓家人都可以得到應有的照顧。我已無暇思考下周的計畫，或下個月該有什麼安排。

很多移民家庭父母犧牲了很多，離開了家鄉的一切，不再說習慣的語言，遠離了親人朋友，來到這裡重新開始；完全不同的環境，他們唯一的目標就是生存下來，我的父母也一樣。他們非常勤奮工作，我父親是科學研究人員，我母親負責照顧我們四個孩子，他們一輩子幾乎沒有停止努力，偶有朋友來訪，才看到他們稍微放鬆。

也因為他們的付出，讓我們得到機會；或許因為我從小看到爸媽這樣犧牲，這樣照顧我們，我也耳濡目染，等到家人需要我的那一刻，雖然可能自己還沒準備好，也會義無反顧去照顧他們。

吳弭親和力十足，參選波士頓市長時人氣很高。(取自吳弭推特)

★從政者 凝聚力最重要

問：想要從政是否必須進入名校？

答：想從政不需要進入大學名校。有人會說，必須要進入法學院，或攻讀哪些科系才能從政；每個組織的最有價值的人物，曾經必須是博學多聞，知道任何事情，記下許多事件，累積豐富經驗。但世界已經改變，今天你很快就可以查到你需要的事件、知識。

因此，從政者最重要的反而是如何凝聚每個人，成為一個工作團隊，集合不同的想法和建議；要在商業、政壇往上發展，最重要的是當一個完全且真實的自己，因為選民想知道的是「你是誰？」、「你在乎什麼？」、「你可以如何幫助他們解決生活問題？」

不論任何學歷、任何背景，只要你可以講出你為何如此熱切要參與社區事務，可以分享你的夢想與願景，才是最重要從政的資質。

問：何時開始立下從政的目標？

答：我成長過程中，從來沒有想過參政；事實上，我從小個性害羞，從政剛好需要相反的個性。

這要回溯到當年我回到芝加哥照顧家人時，因為必須搞清楚醫療系統對我媽媽能夠提供的照顧，要了解我妹妹就讀小學的情況，還因為想在芝加哥郊區開家小店，必須取得各種營業執照時，我了解到地方政府對人們生活影響重大。因為你會遇到很多阻礙，可能需要一路奮戰衝破重重難關，也可能獲得即時信息，順利解決問題。我因此有了從政的意念。

移民之女吳弭宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長之後，發表就職演說。(路透)

★當公僕 從服務社區做起

問：很多年輕華裔學生想要成為吳弭第二，你對他們有什麼建議？

答：政治人物最大的目標，就是為社區帶來急迫性的改變，因此沒有其他標準高於你真正熱愛的社區；要了解社區、成為社區的一部分，願意做任何讓社區更好的事。因此，若有興趣從政，首先要了解你的社區、參與社區事務，參加社區組織，成為社區委員會成員，去做任何你可以做到，能讓社區變得更好的事情。你自然會因此認識更多人，然後建立關係、擁有平台，就有機會成為人民公僕。

吳弭在家人的陪伴下，宣誓就任波士頓市長。(路透)

問：可以分享一下你身兼妻子、母親與市長的角色，是如何做到平衡家庭與工作？

答：說到這個問題我有時有點罪惡感，畢竟很難有「完美平衡」。

過去十年我在波士頓擔任議員、市長，我的兩個兒子都是我當市議員後出生，我要想辦法適應新手媽媽與議員的生活；有時托兒所關門，我又必須參加會議，只得推個放了兩個幼童的大推車到議會；現在他們比較大了，已經上學也有許多活動，我們試圖安排一些孩子也可以參加的活動，例如我會讓他們到辦公室來陪我上班，他們可以在這裡畫畫或彈琴，我也歡迎其他孩子到市府。

有時我們會聽到要成為專業人士，要嚴肅對待工作，就不要談論孩子，不應被家庭干擾，但我們應該必須將每個人視為一個整體，不要只當他們是工作人員，也不是只當他們是媽媽，應該打破有孩子父母或是家庭照顧者的身分限制，讓每個人盡量能夠兼顧家庭與工作。

吳弭(左)在波士頓市長選舉中，一路領先。（Getty Images）

★最大挑戰 傳達正確消息

問：擔任市長以來，你覺得工作上的最大挑戰？

答：我每天到辦公室上班都很興奮，從當議員開始，我就習慣解決事情，聆聽民眾聲音；市長工作目前最大的挑戰，是如何把正確消息傳達給社區和民眾，因為整個政治大環境很緊張，太多族群分化，太多誤導資訊，讓民眾了解市府正在進行與完成哪些事非常重要。如果你不正確告知市民，其他錯誤信息就會讓民眾混淆，造成更多的誤解。

社交媒體的存在，讓很多人很快可以收到各種資訊，每個人也都可以拿起麥克風，在網路發表意見、提供各種解決方法，但在這同時，錯誤資訊也很容易傳播。民主也因此變得十分脆弱，我們很努力在市府層級，建立與民眾的信任與良好社區關係，確保每個市民有共識、想法一致。

★面對批評 關鍵保持誠實

問：成為市長後，曾有亞裔Beth Huang被民眾誤認為你而受到咆哮，也有民眾在抗議時，看到有亞裔在場，還特別用中文說「Michelle Ｗu她不好」，你如何看待這些事件？

答：我第一年(2013年)當選市議員前，波士頓市13個市議員中只有一位女性，我的加入，讓女議員成長一倍為兩個。在那一段時間，人們總說這些女議員究竟在幹什麼？她們是否一起合作還是分開工作？民眾的話題焦點總是離不開女性議員。接下來女議員陸續增加到四位、六位後，為民眾對女議員習以為常，就不再討論女議員的話題。

美國非常少見亞裔女性當市長，目前大概有五位亞裔女性當過市長，在波士頓外，大都在加州。現在地方政府已經有愈來愈多亞裔女性從政，但對照亞裔人口而言，亞裔民代官員人數仍趕不上人口比例。

有些人只要看到外觀和他們不同的人當上一官半職，就感到自己的權力退散，感到自己已經不再能夠掌握系統。

事實上，愈多不同膚色的人代表社區，更能展現多元的意見，對公司企業或政府機構的發展及每個人都有正面助益，可惜我們還沒達到轉折點。

我的目標是在必須的時刻說出事實與問題，所有事情都要透明化，雖然你可能因此被批評、被抱怨無力處理事件，但保持誠實非常關鍵，只有讓民眾了解實際情況，才能做出改變，讓下一代更好。

問：進哈佛大學有秘訣嗎？

答：現在哈佛比我以前更難進了，回想讀書時期，我一直都想要讓父母覺得驕傲；我沒有告訴爸媽當年我在高中有多麼用功，也積極參加很多活動，最後我很幸運獲得改變我人生的機會，那就是到波士頓念哈佛，遇到很多朋友，然後在這裡成家立業。

其實不論你就讀那個大學或研究所，大家都可以從中得到很好的經驗，帶你到未來任何想到的地方。我覺得很重要的是，學生必須拋開壓力，可能這些壓力來自於本身，有時家長並沒有要求，但孩子卻很想讓父母感到驕傲，很希望自己出人頭地，尤其是移民家庭的子女。

但我想說，「作自己沒關係。」只要你讓世界有所不同，也回饋社區，爸媽一定會以你為傲。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

★就任百日 興奮迎接未來

問：現在市長的工作有比一開始簡單嗎？

答：我就任130天了，上任後面臨新冠病變種病毒Omicron肆虐，又迎來十分嚴苛的冬季；很多緊急事情陸續發生，整個城市的各項需求很大，因此改變市府系統，讓各種問題獲得解決格外緊迫。

在就任滿100天後，我很欣慰看到愈來愈多市民相信波士頓市府可以做更多事情，包括流浪漢問題、心理健康危機，擴大公共運輸系統服務，我相信只要市府工作團隊團結一致，而且讓更多市民參與關注市政，就會有更多進步，就能建立新的里程碑。我很興奮迎接下一個100天，尤其疫情已經逐漸趨緩。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

《採訪側記》難得消停 執政冷靜從容

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)的中文名字「弭」很特別。她說，名字是爺爺取的，家裡四個姐妹兄弟的名字都是弓字旁，「我問過家人，弭就是消停的意思，也意味著和平。」

不過，作為史上首位女性和少數族裔的波士頓市長，37歲的吳弭就任已超過4個月，但日子過得並不和平。

「Shame on Wu，Shame on Wu！(吳弭丟臉！)」世界日報專訪吳弭前一日，數十位抗議波士頓市府向North End戶外用餐區收費的商家，被六、七位警員擋在市府會議室前，因無法參加討論會而激動怒罵吳弭。

不過，在會議室向商家說明戶外用餐區收費來龍去脈的吳弭，似乎未受場外謾罵聲影響，沒有因此提高聲調或顯現情緒。

吳弭說，愈多的亞裔成為民意代表或官員，就會有更強大的發聲音量。(記者何卓賢／攝影)

「我們必須在居民、商家間找到平衡解決問題的方法，而不是偏向任何一方。」穿著深藍色洋裝與三吋高跟鞋的吳弭，在擠滿商家與媒體的會議室，語氣溫和但堅定。

吳弭接受專訪時，對自己不同階段的從政角色、理念，以及如何從一位政治素人，到成為美國主要城市市長侃侃而談。這位自由派聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在哈佛大學法學院的得意門生和理念傳人，本應是華裔、亞裔，也是女性參政的典範，但市長的日子卻難得消停。

波士頓有著族裔對立的過往，吳弭當選雖打破舊勢力與意識形態，但施政也衍生諸多爭議；從防疫方式到餐廳戶外用餐區收費，幾乎任何政策都遭民眾強烈抗議。抗議者甚至經常守在她家門外，如影隨形。

「太多事情要處理，每天都有不同的挑戰，市長是個很難預期接下來會發生什麼事情的工作。」儘管如此，吳弭自許是先行者，對自己可能因族裔和性別角色遇到的從政困境，反而有種橫眉冷對的大器從容。

她受訪時幾度用「興奮」，形容自己每天到市府上班的心情，能在波士頓這樣一個擁有來自上百國家成員組成的多元城市，「看到這些個人、文化與社區在城市的每個角落燃起希望、完成夢想，是一件非常美妙的事情。」

第126屆波士頓馬拉松4月舉行，吳弭站在終點觀賽。(路透)

吳弭坦承，每次的政策或作法當然不太可能百分之百正確，但她與團隊將服務公眾視為最重要的工作，也藉由聆聽民意，找到問題點並盡快解決，「我們會盡力把大家聚集一起，讓大家能夠達成一定共識。」

吳弭說，自己堅持坦誠處事，對於市政也是一樣，「我不想刻意營造假象，讓市民獲得錯誤信息，反而影響了市政推動。」

有人對吳弭執政怨聲不斷，也有市民對吳弭讚譽有加。住在波士頓市Dorchester區的華裔吳煜堂說，他公寓旁是波城著名毒品與遊民聚集的Mass and Cass(兩條街道交會處)地帶，「過去兩年，至少有百座帳篷搭在街道兩邊。」儘管居民不斷反映，但之前市府一直無所作為。

「就在吳弭當上市長沒多久，她就果斷將這些遊民遷走並安置。」吳煜堂說，「支持她不是因為她跟我同膚色，而是她的執行力令人刮目相看。」

波士頓是一個有將近400年歷史的美國古城，近幾年因選民年輕化、教育程度更高而更加左傾。年輕的吳弭掌握了趨勢，得到選民青睞創造歷史。但波士頓的未來，是否就能像吳弭勝選演說中提到「在波士頓，只要我們團結一起，一切皆有可能。」還得拭目以待。