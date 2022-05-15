我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

封面故事／波士頓首位女市長吳弭 為亞太裔敞開大門

特派員黃惠玲
波士頓市長當選人吳弭發表勝選感言。(美聯社)
波士頓市長當選人吳弭發表勝選感言。(美聯社)

「我的目標包括為亞太裔創造更多的機會、通路，敞開更多大門。」2021年打破「老、白、男」的政治天花板，當選波士頓首位女性及少數族裔市長吳弭(Michelle Wu)，3月30日於市長辦公室接受世界日報專訪時說，種族主義與仇恨將人「刻板化」，她從政「就是希望讓亞太裔在領導階層的人數，能夠達到改變的轉捩點。」

來源：YouTube

波士頓市長一職多年來總由愛爾蘭裔白種男性把持，吳弭去年底由波士頓市議員轉戰市長脫穎而出；其哈佛大學出身、台灣移民背景，更為這個新英格蘭保守城市增添傳奇色彩；這是吳弭就任後首次接受華文媒體專訪，闡述她從政的初心、治理理念、家庭教育與華人價值。

吳弭（前）競選市長時，赴華埠造勢，期許替當地小型商家爭取資源。(中央社)
吳弭（前）競選市長時，赴華埠造勢，期許替當地小型商家爭取資源。(中央社)

★無懼攻擊 保持繼續向前

記者問：你日前主持一場戶外會議，會場外的嚴厲謾罵及抗議，作為第一位女性及少數族裔的波士頓市長，時常必須面對刻薄的言論，你如何處理這種情況？

吳弭答：我們國家處在緊張、分化且惡毒用語充斥的環境，從國際、全美直到地方、社區，都有這種現象。常有人在我家門口抗議，有人激烈批評我，有時還使用族裔字眼；很不幸的，這對很多公職女性、少數族裔婦女來說並不是新的現象。

尤其當你是第一個領頭者，希望可以分享自己經驗，讓後繼者面對的情況能夠較紓緩，且獲得更多支持時，遭遇到的批判，往往格外凸顯。

政治人物最容易做的，就是「什麼都不做」；當你決心採取行動改變，也預期這些變化會引發反對聲音，需要民眾一段時間了解時，不要將這些反應，視為是對你個人的攻擊。

身為母親，當我盡力教孩子如何遵守規矩，才能成為大人時，有時卻發現某些大人並不是描述的那樣時，我會試著把這些現象，都當成學習課程；我希望打造一個每個居民都能夠感覺彼此連結的城市。

經歷疫情後，每個社區成員都有很多情緒與壓力，我的任務是必須讓城市保持繼續向前，也盡量讓每個人都能往同一目標邁進。

吳弭就任波士頓市長後，在街頭協助市公共工程部的工人蓋好人孔蓋。(路透)
吳弭就任波士頓市長後，在街頭協助市公共工程部的工人蓋好人孔蓋。(路透)

★種族主義 將人「刻板化」

問：你會不會擔心母親、姊妹及其他亞裔朋友，也在這波歧視暴增的階段，遇到仇亞事件？怎麼保護他們？

答：看到全美各地仇恨亞裔事件發生，令人痛心；亞特蘭大按摩店槍殺事件雖滿周年，但對亞裔社區記憶猶新，也仍舊很難面對。相信不少人或許經歷過被騷擾、被認為與其他人不一樣，很不幸直到今年，在疫情、在之前聯邦(川普)政府煽風點火等種種因素下，催化仇亞情緒。

種族主義與仇恨，經常把一個人「刻板化」。

如果你知道這個人，雖然你不認同對方，但你會選擇相信他們；因為你知道有些決定是許多因素造成，你也知道有很多不同的身分認同存在，但仇恨、種族主義者，不會因此放你一馬，他們對族裔存在刻板印象。

有鑑於此，我們要讓更多亞太裔在領導階層占有一席之地，我的目標包括為亞太裔創造更多的機會、通路，敞開更多大門，讓亞太裔在領導階層的人數，能夠達到「改變的翻轉點」。

問：華裔跟其他族裔最大的不同是什麼？怎麼樣讓華人的優點被大家看見？

答：波士頓是一個多元文化城市，大概有來自110個國家的居民，語言種類有70種；看到這些個人、文化、社區在城市的每個角落燃起希望、完成夢想，是一件非常美妙的事情。

無論來自台灣、中國大陸等華裔的我們，擁有很多有價值的傳統文化；例如多世代連結，尊敬長輩，勤奮工作，不會總是先想著自己，而是會想著成為支持家庭、社區變得更好的一部分。

我從小在與從政特質相反面的環境下長大。因為一般從政者要會自我行銷，專注經營自我，將阻擋自己發展的所有人推開。我們看到不少政治人物和很多人的日常生活有距離，很多政客信用破產，許多決策忽略住屋危機、教育提升與氣候環境變化。

我與我的同輩所成長的華人文化，聚焦於服務社區，著眼於大社區；因此，我們更值得受到鼓勵，在政府各個領導階層發展。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)
波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

★孝順觀念 對她影響最大

問：父母或華人家庭的哪一種傳統觀念，讓你受惠最大？

答：影響我最大的是「孝順」，就是你要照顧曾照顧過你的家人；我小時候並不懂孝順的意義，直到我長大後的某一天，突然間我媽媽生病嚴重，身為長女的我必須立即改變角色，成為照顧母親及年幼妹妹的人。

有人問我：「你如何做出辭掉工作而去照顧家人的決定？」但照顧有需要的家人，並不需要做決定，當時我覺得沒有什麼比這件事更重要，這也是我父母養育我長大的方式。

我現在更了解到，直到自己有了孩子、成為父母，才知道父母有多愛你，才發現自己對孩子全心全意的愛，同樣不分時刻；孩子或許不會知道，但在孩子睡著時，你可以感覺到自己有多愛他們，這也是我希望推動波士頓成為世代連結城市的主要原因。

我曾無法體會父母的教育對我如此重要；例如我父母非常努力確認我們在家要說中文，要上中文學校，每周還會開車到很遠的中國超市買菜，還會去文教中心參加各種課程，在車上都聽中文錄音帶，他們真的非常努力，在下一代身上保留文化與價值。

問：當初家中發生變故，你選擇馬上辭掉波士頓的工作，返回芝加哥照顧媽媽、弟妹。你如何克服當時無人伸援的困境？是否曾經在那時期有過放棄的念頭？

答：我媽媽早期病情嚴重到不能吃、不能睡，且密集出現幻覺，而且不願接受任何治療；因為，她覺得這種病很羞恥。

我那段時間唯一想的，是今天我們該怎麼活下去，下一個小時我要如何保護媽媽的安全，如何讓年幼妹妹安全，然後讓家人都可以得到應有的照顧。我已無暇思考下周的計畫，或下個月該有什麼安排。

很多移民家庭父母犧牲了很多，離開了家鄉的一切，不再說習慣的語言，遠離了親人朋友，來到這裡重新開始；完全不同的環境，他們唯一的目標就是生存下來，我的父母也一樣。他們非常勤奮工作，我父親是科學研究人員，我母親負責照顧我們四個孩子，他們一輩子幾乎沒有停止努力，偶有朋友來訪，才看到他們稍微放鬆。

也因為他們的付出，讓我們得到機會；或許因為我從小看到爸媽這樣犧牲，這樣照顧我們，我也耳濡目染，等到家人需要我的那一刻，雖然可能自己還沒準備好，也會義無反顧去照顧他們。

吳弭親和力十足，參選波士頓市長時人氣很高。(取自吳弭推特)
吳弭親和力十足，參選波士頓市長時人氣很高。(取自吳弭推特)

★從政者 凝聚力最重要 

問：想要從政是否必須進入名校？

答：想從政不需要進入大學名校。有人會說，必須要進入法學院，或攻讀哪些科系才能從政；每個組織的最有價值的人物，曾經必須是博學多聞，知道任何事情，記下許多事件，累積豐富經驗。但世界已經改變，今天你很快就可以查到你需要的事件、知識。

因此，從政者最重要的反而是如何凝聚每個人，成為一個工作團隊，集合不同的想法和建議；要在商業、政壇往上發展，最重要的是當一個完全且真實的自己，因為選民想知道的是「你是誰？」、「你在乎什麼？」、「你可以如何幫助他們解決生活問題？」

不論任何學歷、任何背景，只要你可以講出你為何如此熱切要參與社區事務，可以分享你的夢想與願景，才是最重要從政的資質。

問：何時開始立下從政的目標？

答：我成長過程中，從來沒有想過參政；事實上，我從小個性害羞，從政剛好需要相反的個性。

這要回溯到當年我回到芝加哥照顧家人時，因為必須搞清楚醫療系統對我媽媽能夠提供的照顧，要了解我妹妹就讀小學的情況，還因為想在芝加哥郊區開家小店，必須取得各種營業執照時，我了解到地方政府對人們生活影響重大。因為你會遇到很多阻礙，可能需要一路奮戰衝破重重難關，也可能獲得即時信息，順利解決問題。我因此有了從政的意念。

移民之女吳弭宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長之後，發表就職演說。(...
移民之女吳弭宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長之後，發表就職演說。(路透)

★當公僕 從服務社區做起

問：很多年輕華裔學生想要成為吳弭第二，你對他們有什麼建議？

答：政治人物最大的目標，就是為社區帶來急迫性的改變，因此沒有其他標準高於你真正熱愛的社區；要了解社區、成為社區的一部分，願意做任何讓社區更好的事。因此，若有興趣從政，首先要了解你的社區、參與社區事務，參加社區組織，成為社區委員會成員，去做任何你可以做到，能讓社區變得更好的事情。你自然會因此認識更多人，然後建立關係、擁有平台，就有機會成為人民公僕。

吳弭在家人的陪伴下，宣誓就任波士頓市長。(路透)
吳弭在家人的陪伴下，宣誓就任波士頓市長。(路透)

問：可以分享一下你身兼妻子、母親與市長的角色，是如何做到平衡家庭與工作？

答：說到這個問題我有時有點罪惡感，畢竟很難有「完美平衡」。

過去十年我在波士頓擔任議員、市長，我的兩個兒子都是我當市議員後出生，我要想辦法適應新手媽媽與議員的生活；有時托兒所關門，我又必須參加會議，只得推個放了兩個幼童的大推車到議會；現在他們比較大了，已經上學也有許多活動，我們試圖安排一些孩子也可以參加的活動，例如我會讓他們到辦公室來陪我上班，他們可以在這裡畫畫或彈琴，我也歡迎其他孩子到市府。

有時我們會聽到要成為專業人士，要嚴肅對待工作，就不要談論孩子，不應被家庭干擾，但我們應該必須將每個人視為一個整體，不要只當他們是工作人員，也不是只當他們是媽媽，應該打破有孩子父母或是家庭照顧者的身分限制，讓每個人盡量能夠兼顧家庭與工作。

吳弭(左)在波士頓市長選舉中，一路領先。（Getty Images）
吳弭(左)在波士頓市長選舉中，一路領先。（Getty Images）

★最大挑戰 傳達正確消息

問：擔任市長以來，你覺得工作上的最大挑戰？

答：我每天到辦公室上班都很興奮，從當議員開始，我就習慣解決事情，聆聽民眾聲音；市長工作目前最大的挑戰，是如何把正確消息傳達給社區和民眾，因為整個政治大環境很緊張，太多族群分化，太多誤導資訊，讓民眾了解市府正在進行與完成哪些事非常重要。如果你不正確告知市民，其他錯誤信息就會讓民眾混淆，造成更多的誤解。

社交媒體的存在，讓很多人很快可以收到各種資訊，每個人也都可以拿起麥克風，在網路發表意見、提供各種解決方法，但在這同時，錯誤資訊也很容易傳播。民主也因此變得十分脆弱，我們很努力在市府層級，建立與民眾的信任與良好社區關係，確保每個市民有共識、想法一致。

★面對批評 關鍵保持誠實

問：成為市長後，曾有亞裔Beth Huang被民眾誤認為你而受到咆哮，也有民眾在抗議時，看到有亞裔在場，還特別用中文說「Michelle Ｗu她不好」，你如何看待這些事件？

答：我第一年(2013年)當選市議員前，波士頓市13個市議員中只有一位女性，我的加入，讓女議員成長一倍為兩個。在那一段時間，人們總說這些女議員究竟在幹什麼？她們是否一起合作還是分開工作？民眾的話題焦點總是離不開女性議員。接下來女議員陸續增加到四位、六位後，為民眾對女議員習以為常，就不再討論女議員的話題。

美國非常少見亞裔女性當市長，目前大概有五位亞裔女性當過市長，在波士頓外，大都在加州。現在地方政府已經有愈來愈多亞裔女性從政，但對照亞裔人口而言，亞裔民代官員人數仍趕不上人口比例。

有些人只要看到外觀和他們不同的人當上一官半職，就感到自己的權力退散，感到自己已經不再能夠掌握系統。

事實上，愈多不同膚色的人代表社區，更能展現多元的意見，對公司企業或政府機構的發展及每個人都有正面助益，可惜我們還沒達到轉折點。

我的目標是在必須的時刻說出事實與問題，所有事情都要透明化，雖然你可能因此被批評、被抱怨無力處理事件，但保持誠實非常關鍵，只有讓民眾了解實際情況，才能做出改變，讓下一代更好。

問：進哈佛大學有秘訣嗎？

答：現在哈佛比我以前更難進了，回想讀書時期，我一直都想要讓父母覺得驕傲；我沒有告訴爸媽當年我在高中有多麼用功，也積極參加很多活動，最後我很幸運獲得改變我人生的機會，那就是到波士頓念哈佛，遇到很多朋友，然後在這裡成家立業。

其實不論你就讀那個大學或研究所，大家都可以從中得到很好的經驗，帶你到未來任何想到的地方。我覺得很重要的是，學生必須拋開壓力，可能這些壓力來自於本身，有時家長並沒有要求，但孩子卻很想讓父母感到驕傲，很希望自己出人頭地，尤其是移民家庭的子女。

但我想說，「作自己沒關係。」只要你讓世界有所不同，也回饋社區，爸媽一定會以你為傲。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)
波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

★就任百日 興奮迎接未來

問：現在市長的工作有比一開始簡單嗎？

答：我就任130天了，上任後面臨新冠病變種病毒Omicron肆虐，又迎來十分嚴苛的冬季；很多緊急事情陸續發生，整個城市的各項需求很大，因此改變市府系統，讓各種問題獲得解決格外緊迫。

在就任滿100天後，我很欣慰看到愈來愈多市民相信波士頓市府可以做更多事情，包括流浪漢問題、心理健康危機，擴大公共運輸系統服務，我相信只要市府工作團隊團結一致，而且讓更多市民參與關注市政，就會有更多進步，就能建立新的里程碑。我很興奮迎接下一個100天，尤其疫情已經逐漸趨緩。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)
波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

《採訪側記》難得消停 執政冷靜從容

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)的中文名字「弭」很特別。她說，名字是爺爺取的，家裡四個姐妹兄弟的名字都是弓字旁，「我問過家人，弭就是消停的意思，也意味著和平。」

不過，作為史上首位女性和少數族裔的波士頓市長，37歲的吳弭就任已超過4個月，但日子過得並不和平。

「Shame on Wu，Shame on Wu！(吳弭丟臉！)」世界日報專訪吳弭前一日，數十位抗議波士頓市府向North End戶外用餐區收費的商家，被六、七位警員擋在市府會議室前，因無法參加討論會而激動怒罵吳弭。

不過，在會議室向商家說明戶外用餐區收費來龍去脈的吳弭，似乎未受場外謾罵聲影響，沒有因此提高聲調或顯現情緒。

吳弭說，愈多的亞裔成為民意代表或官員，就會有更強大的發聲音量。(記者何卓賢／攝影...
吳弭說，愈多的亞裔成為民意代表或官員，就會有更強大的發聲音量。(記者何卓賢／攝影)

「我們必須在居民、商家間找到平衡解決問題的方法，而不是偏向任何一方。」穿著深藍色洋裝與三吋高跟鞋的吳弭，在擠滿商家與媒體的會議室，語氣溫和但堅定。

吳弭接受專訪時，對自己不同階段的從政角色、理念，以及如何從一位政治素人，到成為美國主要城市市長侃侃而談。這位自由派聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)在哈佛大學法學院的得意門生和理念傳人，本應是華裔、亞裔，也是女性參政的典範，但市長的日子卻難得消停。

波士頓有著族裔對立的過往，吳弭當選雖打破舊勢力與意識形態，但施政也衍生諸多爭議；從防疫方式到餐廳戶外用餐區收費，幾乎任何政策都遭民眾強烈抗議。抗議者甚至經常守在她家門外，如影隨形。

「太多事情要處理，每天都有不同的挑戰，市長是個很難預期接下來會發生什麼事情的工作。」儘管如此，吳弭自許是先行者，對自己可能因族裔和性別角色遇到的從政困境，反而有種橫眉冷對的大器從容。

她受訪時幾度用「興奮」，形容自己每天到市府上班的心情，能在波士頓這樣一個擁有來自上百國家成員組成的多元城市，「看到這些個人、文化與社區在城市的每個角落燃起希望、完成夢想，是一件非常美妙的事情。」

第126屆波士頓馬拉松4月舉行，吳弭站在終點觀賽。(路透)
第126屆波士頓馬拉松4月舉行，吳弭站在終點觀賽。(路透)

吳弭坦承，每次的政策或作法當然不太可能百分之百正確，但她與團隊將服務公眾視為最重要的工作，也藉由聆聽民意，找到問題點並盡快解決，「我們會盡力把大家聚集一起，讓大家能夠達成一定共識。」

吳弭說，自己堅持坦誠處事，對於市政也是一樣，「我不想刻意營造假象，讓市民獲得錯誤信息，反而影響了市政推動。」

有人對吳弭執政怨聲不斷，也有市民對吳弭讚譽有加。住在波士頓市Dorchester區的華裔吳煜堂說，他公寓旁是波城著名毒品與遊民聚集的Mass and Cass(兩條街道交會處)地帶，「過去兩年，至少有百座帳篷搭在街道兩邊。」儘管居民不斷反映，但之前市府一直無所作為。

「就在吳弭當上市長沒多久，她就果斷將這些遊民遷走並安置。」吳煜堂說，「支持她不是因為她跟我同膚色，而是她的執行力令人刮目相看。」

波士頓是一個有將近400年歷史的美國古城，近幾年因選民年輕化、教育程度更高而更加左傾。年輕的吳弭掌握了趨勢，得到選民青睞創造歷史。但波士頓的未來，是否就能像吳弭勝選演說中提到「在波士頓，只要我們團結一起，一切皆有可能。」還得拭目以待。

波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)
波士頓市長吳弭接受「世界日報」專訪。(記者何卓賢／攝影)

吳弭 波士頓 亞裔

上一則

封面故事／亞裔名人堂CEO謝明錦 人生4次挑戰 闖出新天地

下一則

封面故事／亞太裔傳統月 美國華人的驕傲、覺醒和挑戰

延伸閱讀

14日法拉盛春季家庭同樂日 有健康資訊和表演

14日法拉盛春季家庭同樂日 有健康資訊和表演
勇士佩頓二世 提名NBA社區關懷援助獎

勇士佩頓二世 提名NBA社區關懷援助獎
水資源匱乏 嚴格取締富豪社區

水資源匱乏 嚴格取締富豪社區
林肯岡開發案 先檢測毒物安民心

林肯岡開發案 先檢測毒物安民心

熱門新聞

亞凱迪亞市華裔副市長鄭博仁，也是一名資深律師，曾經做過聖伯納汀諾縣檢察官。記者邵敏／攝影

亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國

2022-05-11 12:19
吳漢章10日在好萊塢星光大道留名。（歐新社）

「楊紫瓊爸爸」93歲吳漢章留名好萊塢星光大道

2022-05-10 23:39
聯邦參議員克魯茲等82名共和黨國會議員簽署文件，在最高法院審理的哈佛和教堂山北卡羅來納大學被控歧視亞裔訴訟中，表示學校的錄取政策「蓄意根據種族區別申請人」。(美聯社)

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

2022-05-09 22:57
姚理查和他的第一代移民父母。（CSUCI）

加州州大峽島分校校長姚理查 以亞太裔身分為榮

2022-05-09 11:52
馮締文(左)、馮締雄兄弟十年YouTube博主生涯，為亞裔認同感到驕傲。陳婉菱／攝影

YouTuber馮氏兄弟：努力展現自我文化 人們會更喜歡你

2022-05-13 14:51
職棒大聯盟(MLB)克利夫蘭守護者隊外野手、華日裔的史帝文‧關(Steven Kwan)。(Getty Images)

小時被三振會哭…守護者華裔菜鳥揮棒116次未落空 締21世紀紀錄

2022-05-11 02:18

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係