「青春養成記」幕後功臣 華裔動畫師歸嘉良分享共鳴

皮克斯華人動畫師歸嘉良（Bruce Kuei）分享影片背後故事及與主人公共鳴的成長體驗。（皮克斯提供）

迪士尼（Disney）和皮克斯（Pixar）的動畫電影「青春養成記 」（Turning Red）4月26日首次在所有主流數位平台上播映，並於5月3日發布4K超高清、藍光與DVD版本。華人 動畫師歸嘉良（Bruce Kuei）分享影片背後故事及與主人公共鳴的成長體驗。

動畫師歸嘉良十歲和父母從台灣移民美國，他高中的時候萌生做動畫師的想法。他說，父母對他的動畫師夢想最初不理解，他為了說服父母做了很多功課，最終父母選擇支持他做自己真正想做的事情。就和影片裡的Mei一樣，雖然華人父母對孩子的想法和選擇會有不理解，但是通過溝通會達成共識，因為他們的出發點是愛與保護。

電影講述了13歲華人女孩Mei必須在做孝順女兒與青春叛逆期之間取得平衡。她略顯霸氣的媽媽Ming總是在她身邊，Mei想和朋友去看偶像的演唱會，但是遭到媽媽的反對。當Mei情緒激動時，就會變成一隻紅色大貓熊，由此引發一系列故事。

5月3日發布4K超高清、藍光與 DVD 版本會包括七個刪除的場景、三則花絮以及導演Domee Shi的音軌評論。（皮克斯提供）

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電影中女兒、母親和祖母三代關係的很多場景都由歸嘉良製作，他說，裡面一些場景來自他的成長經歷，他也帶父母去看了這部電影，雖然他們沒有流露出太多的情緒，但影片最後讓母親很有共鳴。比如電影裡Mei的媽媽常餵孩子吃東西的畫面，就來自兒時媽媽餵歸嘉良吃各種水果的回憶；還有關於Mei要去音樂演唱會的場景，他也參考了自己媽媽的一些反應。

不過影片裡歸嘉良最喜歡的人物是父親Jin，大概因為他也是兩個孩子的父親。他說，Jin出場不多，但是作為父親是一個可靠的存在，需要時他就會在並提供幫助，令人安心和值得信賴。

一些觀眾對主人公Mei人前自信、父母面前循規蹈矩的反差感好奇， 歸嘉良說，在美國長大的一些華人小孩，比如他，在學校和同學朋友面前都很懂得表現自己，但是回到家，面對父母，卻又表現出尊重乖巧的一面。這種反差和兩面性大概是亞裔 小孩的一個特點，也是東西文化平衡的表現。

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近兩年好萊塢和迪士尼製作了更多亞裔題材的電影，歸嘉良開心地說，以往亞裔大多是配角，能成為主角來展示亞裔人物是很難得的機會。這部電影的導演，奧斯卡金像獎得主Shi也是一個在加拿大長大的華人，希望能借助人物和故事能加深大眾對亞裔的了解。同時也希望能有更多機會展示亞裔群體的不同故事。

13歲的主人公Mei情緒激動就會變成紅色的貓熊。（皮克斯提供）

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