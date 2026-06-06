生髮藥非那雄胺損性功能 停藥後副作用持續

最新的病例個案研究顯示，主治男士脫髮的流行藥物非那雄胺（Finasteride）引致多項性功能障礙副作用。（健康資訊與服務網站Doctoronline線上銷售藥物頁面）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 非那雄胺治療脫髮受歡迎，卻可能引發性功能障礙等副作用。

非那雄胺治療脫髮受歡迎，卻可能引發性功能障礙等副作用。 重點二： 病例研究指一名26歲男子停藥19個月後，症狀仍持續未消失。

病例研究指一名26歲男子停藥19個月後，症狀仍持續未消失。 重點三：FDA核准口服非那雄胺，但也警示外用複方產品可能存在風險。

紐約郵報報導，主治男性脫髮問題的流行藥物非那雄胺（Finasteride）引來多種性功能障礙現象。據一項最新的病例研究顯示，一名26歲男子服用此藥後，出現與性功能有關的副作用如性高潮障礙，即使停藥後，症狀仍然持續了一年半。

美國食品藥物管理局（FDA ）只批准了兩種治療男性型禿頭的藥物，非那雄胺是其中之一，主治良性前列腺增生和男性脫髮，甚受歡迎，服用者數以百萬計。然而，有病人匯報服用後出現一系列副作用，包括性功能障礙。

「性心理健康 期刊」發表上述病例研究指出，該名男子服用1毫克的非那雄胺治療脫髮，六個月後因副作用而停藥，這些副作用包括射精減少、性快感顯著下降，以及生殖器感覺減退（陰莖感覺喪失）等。停藥19個月後，症狀持續，最後尋求醫治。

許多男性服用非那雄胺後，確能停止脫髮，或頭髮明顯再生，但該藥也有潛在副作用，例如引致勃起功能障礙、精子數量減少，甚至抑鬱症。少數人亦出現「服用非那雄胺後症候群」（PFS），即指在停藥後，出現嚴重的性功能、神經精神或生理副作用等問題，並且維持時間久遠。

這些副作用包括焦慮、自殺念頭、思維遲鈍（腦霧）、抑鬱、疲勞、失眠、性慾減退和睪丸疼痛。

目前，FDA核准的非那雄胺版本是由藥物品牌Proscar及Propecia所銷售的口服藥片。

去年三月，華爾街日報採訪了17名服用非那雄胺的男子，詳述他們透過遠距醫療平台取服此藥後出現的嚴重副作用。他們表示，沒有被充分告知此藥的潛在風險，因為遠距醫療服務提供者沒有責任在廣告中揭露副作用和其他風險。隨後，FDA發布警示，指出複方外用非那雄胺可能存在風險。