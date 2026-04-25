不理會測速相機罰單 駕照恐不保

加州目前在多個縣市試辦安裝測速照相機，希望降低事故發生機率。（本報檔案照）

范杜拉縣星報（Ventura County Star）報導，加州 駕駛人收到被測速或闖紅燈監控相機拍到的罰單後，想置之不理恐怕不行。隨著測速相機逐步安裝於道路及相關法規上路，違規不僅面臨罰款，還可能影響信用，駕照甚至可能不保。

闖紅燈照相機（Red light traffic cameras）系統已存在多年，近年來一些法規允許各城市於道路上安裝測速照相機（speed cameras），一旦測到駕駛超速，系統會自動開罰。但不同縣、市與管轄單位在安裝與執法上略有差異，駕駛人應查詢自己居住或行駛地區相關規定。

此外，也不建議試圖繞過或欺騙這類科技執法。根據AB 1085法案，在加州安裝任何遮蔽車牌，或意圖干擾車牌電子辨識的裝置均屬違法，最高可處1000美元罰款。

測速相機如何運作

AB 645法案「測速安全系統試點計畫」授權洛杉磯 、聖荷西、屋崙（奧克蘭）、格蘭岱、長堤及舊金山等縣市，五年內或至2032年前安裝測速照相機。

與行之有年的闖紅燈照相機類似，測速相機會拍攝超過限速每小時11哩以上車輛的車牌資訊。超速11至15哩罰款50美元；16至25哩罰款100美元；26哩以上罰款200美元；若時速達到或超過每小時100哩，則罰500美元。目前這項計畫仍屬試辦性質，未來是否擴大推行，將視上述六個縣市執行成效與民眾反應而定。

不繳納超速罰單會如何

測速相機拍攝的是車輛後方車牌，違規車輛的登記車主會在30天內收到違規通知，罰單上也會註明違規時間與地點。除直接繳納罰款外，車主也可選擇替代方案，如從事社區服務；符合低收入資格者可申請減免或豁免罰款；也可申請分期付款。

根據加州近期一項法規，透過這類科技執法的違規行為屬民事責任，不繳交罰款者儘管不至於入獄，但可能影響個人信用評分，甚至暫時被吊銷駕照。