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飛機商務艙新設計：270度螢幕全景環繞

編譯組╱綜合報導
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RAVE航空航太公司（RAVE Aerospace）與賽峰航空座椅公司 （Saf...
RAVE航空航太公司（RAVE Aerospace）與賽峰航空座椅公司 （Safran Seats）合作推出的原型（Origin）概念商務客位座椅，既有環繞式270度的背景螢幕調節乘客心情，亦有多項設施令長途飛行變得更為舒適。 （公司新聞稿宣傳照）

剛於本月14至16日在德國漢堡舉行的一年一度飛機內裝博覽會（Aircraft Interiors Expo Hamburg）一如既往地展出各種天馬行空概念的飛機乘客設施，其中一大亮點是RAVE航空航太公司（RAVE Aerospace）與賽峰航空座椅公司 （Safran Seats）合作推出的原型（Origin）概念商務客位座椅，既有環繞式270度的背景螢幕調節乘客心情，亦有多項設施令長途飛行變得更為舒適。

澳洲商務旅程資訊媒體「行政旅人」（Executive Traveller）報導了這個Origin概念商務座椅的詳細特點。首先是由RAVE航空航太公司設計的U形微型LED螢幕，覆蓋座椅艙的前部和側面，將乘客包裹其中，目的是讓乘客跟其私人空間互動時，可以作出調節，將傳統的機上螢幕轉變為數位桌布，可以根據旅途氛圍進行畫面變化。

乘客可以掌控螢幕的視覺環境，例如像是沉浸在電影之中，或是一種安恬寧靜感以緩解時差反應。這系統高度個人化，乘客根據自己的需要來轉變客艙環境，包括照明功能的亮度和色調皆可調節，以配合環繞式顯示器的視覺效果。

除了螢幕作為視覺焦點，座椅倉還配套賽峰航空座椅公司的多項技術，以提升身體的健康舒適度，當中配備主動式溫度管理系統，用以調節座椅內的微氣候。然後，坐墊壓力和氣流作了優化處理，以解決諸如14小時的長途飛行帶來的身體悶熱或僵硬問題。

此外，座椅還採用賽峰公司最新版的Euphony系統，使能以免提耳筒方式接收音效，就是把系統直接整合在頭枕位置，讓乘客無需長時間佩戴耳機，卻能享受高質音訊，免身體疲勞。

這個螢幕顯示技術配合座椅舒適技術的設計，被視為對未來高端旅行發展方向的一項認真探索，朝向真正客製化旅程邁出一步，並使商務艙的空間限制感，變得格外開闊，令人亟欲一窺下一代的長途飛行體驗是何模樣。

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