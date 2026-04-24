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果汁、燕麥棒…易被誤為健康飲食

編譯陳盈霖╱綜合報導
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果汁容易被誤認為「健康」的飲食選項。(Pexels/Esra Saltürk)
果汁容易被誤認為「健康」的飲食選項。(Pexels/Esra Saltürk)

紐約郵報報導，減重藥物GLP-1已徹底改變許多人對減重的看法，然肥胖症專家馬爾霍特拉（Dr. Meena Malhotra）認為，若能搭配傳統且經典的減重方式，「飲食調整與運動」，效果將更顯著。她建議減重者可優先減少精緻碳水、含糖飲料等高風險飲食，甚至一些被誤認為「健康」的飲食選項，以改善代謝、降低脂肪堆積，穩定體重。

內科與肥胖醫學專科醫師、同時也是Heal n Cure醫療健康中心（Medical Wellness Center）創始人馬爾霍特拉受訪時，建議減重者可先調整下列食物：

精緻碳水化合物如麵包、義大利麵、麵條與糕點。「這些食物會讓血糖迅速飆升，進而刺激胰島素大幅上升」她指出，胰島素升高時，身體會進入「儲存脂肪模式」，減少這些食物後會發現腹脹減少，脂肪逐漸下降。

含糖飲料如汽水、果汁與能量飲料。馬爾霍特拉指出，這些飲料熱量不會帶來飽足感，且多數含高糖，會在肝臟中產生類似酒精的作用，導致脂肪肝與胰島素阻抗。

許多人認為「健康」的果汁，即使是綠色果汁，馬爾霍特拉直言「這可能是對代謝最糟糕的食物之一。」她說，當水果去除纖維後只剩果汁，就等於讓糖分迅速進入體內，導致胰島素飆升，增加肝臟與腹部脂肪堆積。

高度加工食品（Ultra-processed foods）如洋芋片、零食與速食。這些食物熱量高、營養價值低，還會干擾飢餓訊號，讓人吃得更多。患者減少攝取時，通常會明顯感覺食欲降低，更能掌控自己的飲食。

非有機動物性產品，包括加工肉品與一般乳製品。馬爾霍特拉表示，在美國，非有機肉類與乳製品通常含較多賀爾蒙與促進發炎物質，可能導致賀爾蒙失衡與體重增加。她建議改選「較乾淨來源」肉品或降低攝取量。

「看起來健康」的食品如燕麥棒、蛋白棒、調味優格與無麩質零食也要小心。「外表健康，不代表真的健康」她說，這類食品實際上往往含有高糖、精緻碳水或代糖，即使熱量不高，仍可能導致血糖與胰島素上升，長期下來會讓身體處於儲存脂肪狀態，增加飢餓感。

減重專家指出，飲食調整是影響體重與代謝關鍵因素，減重者可控制包括精緻碳水化合物如...
減重專家指出，飲食調整是影響體重與代謝關鍵因素，減重者可控制包括精緻碳水化合物如洋芋片攝取量。（路透）

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