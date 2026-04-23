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中式養生爆紅 美國人愛上喝溫熱水 助排便瘦身

編譯陳盈霖╱綜合報導
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抖音近日掀起中國式喝熱水風潮。（示意圖，Pexels）
抖音近日掀起中國式喝熱水風潮。（示意圖，Pexels）

紐約郵報報導，抖音（TikTok）近期掀起「中國式喝溫熱水」（Chinese water）風潮，不少網友聲稱每日早晚引用溫熱水可促進消化、幫助排便甚至瘦身。不過專家指出，目前醫學相關研究有限，效果因人而異。

這種一窩蜂喝溫熱水風潮，是近期席捲抖音的「中國風」（Chinamaxxing）潮流一部分，由美國抖音用戶帶動，分享源自東亞文化的養生方式，將其融入日常生活。.

用戶Blake Lynch（@nurseblake）在影片中說，「所有叫我每天早上喝一杯熱水的中國美女們，謝謝你們，我的肚子自2016年萬聖節得腸胃炎後從未這麼平過。」用戶RoRo（@roro_youraznbigsis）在影片中說道，「我現在每晚睡前會喝熱水，因它有助消化。」「只要你早上同樣喝熱水，很快就能完成每日排便。」

至於「喝熱水」背後的原理是什麼？是否真有效果，答案因人而異。結合中醫理念的養生品牌Elix創辦人Lulu Ge曾告訴紐約郵報，「小時候母親每天早上會先喝杯溫檸檬水或熱的草本茶，且一直提醒我早上不要先喝冰水。」她把消化系統比喻成「溫熱鍋子」，早上用溫熱飲或熱食啟動，有助於身體甦醒吸收養分。

然西方醫學界看法相較保留。腸胃科醫師帕迪亞（Leybelis Padilla）表示，這些說法可能有部分道理，但目前臨床研究有限。「有些小型研究探討過這種問題，特別是針對患有腸躁症或功能性消化不良者」她說，這些疾病會讓消化系統更敏感，引發脹氣、胃部不適等症狀。大多數研究是比較喝溫水與冷水時人們的感受差異，整體而言，冷水可能更易引發或加重消化不適。

另一項研究發現，冷水會減緩食道蠕動，也就是將食物堆入胃部的肌肉收縮，延遲胃排空到腸道的速度。從這個結果看來，似乎可推論溫水會有相反效果。然帕迪亞指出，目前相關研究有限。「我的解讀是，對某些人來說，喝冷水確實可能讓症狀惡化，但反過來說，溫水不一定會改善症狀。比較可能的是，只要攝取足夠室溫液體，就能達到想要的效果，包括早晨順利排便。」

若打算將早上的咖啡換成一杯熱水，RoRO也提醒「不要喝到滾燙熱水，把內臟燙壞」她在影片中說，「喝你覺得舒服的溫度就好。」

網路近期掀起「中國式喝溫熱水」，聲稱有助排便瘦身。(示意圖Pexels/Miri...
網路近期掀起「中國式喝溫熱水」，聲稱有助排便瘦身。(示意圖Pexels/Miriam Alonso)

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