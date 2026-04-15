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納「自行填入」選項？賀錦麗可能成為加州州長候選人

編譯陳盈霖／綜合報導
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前副總統賀錦麗或成為加州州長潛在人選。（路透）
前副總統賀錦麗或成為加州州長潛在人選。（路透）

紐約郵報報導，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）近期被一項民調納入加州州長「自行填入」（write-in，或譯當場提名）候選人選項引發關注。在民主黨選情變動、領先者意外退選之際，她是否能以「黑馬」之姿強勢入局，甚至改變選情走向，成各界矚目焦點。

根據曝光的民調截圖，該民調列出幾個關鍵問題，包括「是否有可能寫上賀錦麗的名字」，「若她真的發起自行填入競選，選民會投給誰」，及「選民自行填入候選人姓名程序是否容易」等。

根據加州州務卿（California Secretary of State），候選人需於4月6日至5月19日提交「自行填入參選聲明」，並完成提名傳閱即可。對賀錦麗來說，完成這些程序並不困難，外界普遍預期若她參選，將以絕對優勢領先。「只需要65個簽名！」兩黨選民數據公司Political Data Inc.副總裁米切爾（Paul Mitchell）評論道。

若賀錦麗加入選戰，或可改變目前被不少人形容「缺乏亮點、難以突圍」的州長候選陣容。然她本人尚未公開表達參選州長意向，其辦公室也未回應媒體評論要求。日前她在出席民權領袖夏普頓（Al Sharpton）創辦的全國行動網絡（National Action Network）大會中，還鬆口稱「正考慮」參選2028年總統選舉。

部分輿論推測，上述民調可能是由共和黨陣營試圖擾亂選局的手段。民主黨人目前正極力避免票源分散的噩夢成真：參選人數過多導致得票稀釋，最後讓兩位共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）和河濱縣警局長比安科（Chad Bianco）在初選中包辦前兩名，民主黨人將徹底被排除在外。

儘管沃史威爾退選降低部分風險，加州民主黨也呼籲民調偏低者棄選保大局。然而，若仍有足夠的民主黨選票被分流至賀錦麗「自行填入」選項，恐讓民主黨票源更加分散。

共和黨 加州 民調

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