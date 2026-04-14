小摩CEO提800億元計畫 企圖挽救加州美國夢

摩根大通執行長戴蒙提出800億元美國夢倡議計畫，希望拯救加州美國夢。（取自Pexels）

紐約郵報報導，面對加州高生活成本與逐漸加劇的人口外流，摩根大通 （JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）提出一項總額達近800億美元的「美國夢倡議」（American Dream Initiative）計畫，透過提供資金、資源與金融教育等方式希望振興加州經濟，重建美國夢。

他在接受Axios執行長范德海（Jim VandeHei）採訪時表示，「多年來我一直談論美國夢逐漸瓦解的問題，我認為你必須承認這確實存在缺陷，特別是對低收入族群而言。」加州作為美國生活成本最高的州之一，近年來飽受通膨與經濟動盪衝擊。加州人，尤其是高收入者正紛紛逃離該州。2025年，黃金州人口淨流失達21萬6000人。

柏克萊 加大（UC Berkeley）一項最新研究發現，選擇離開加州的人，在財務上變得更加寬裕。平均來說，他們每月節省約700美元住房支出，擁有住房的可能性提升48％。2016年到2025年，加州富人區高收入者遷出加州的比率增加6.4%，這一遷徙規模足以與過去最常離開該州的中產階級人數趨於一致。

戴蒙提出的「美國夢倡議」解方，是承諾未來十年投入「近800億美元資金」支持小型企業，包括直接貸款給客戶。他在新聞稿中表示，「美國夢依然存在，但對大多數人而言正逐漸變得遙不可及，包括未來世代。」他說，這種情況會拖慢經濟成長、傷害社區發展，阻礙許多人翻轉人生。「透過有效的在地投資，已被證明是重新點燃美國夢有效政策，我們可共同努力讓經濟嘉惠更多人，幫助他們購屋、找到好工作，建立更好生活。」

摩根大通也計畫輔導超過10萬名小企業主，增聘1000名小企業銀行家，將小企業客戶數從700萬提升至1000萬。戴蒙接受福斯新聞訪問時形容，此計畫是個「聚焦的改革行動」，團隊將加倍投入小企業、可負擔住房、房貸、金融教育，教人如何投資與創業，透過擴大機會，讓所有美國人受益。

他同時指出，美國的軍事實力建立在經濟實力基礎上，而經濟實力在某種程度上，又建立在「生命、自由與追求幸福」及「機會平等」基礎上，要打造一個機會平等的國家，就需採取這些行動。

戴蒙還趁機批評加州及其他民主黨藍州對居民課稅過高。他說，許多人以為「課稅多」是正確的，甚至覺得這樣很有道德，但事實並非如此，「人們最終會用腳投票」。

根據柏克萊加大 研究，新冠疫情期間加州人口外流的趨勢雖已有所緩解，但令人咋舌的生活開銷依然迫使成千上萬居民選擇離開。這些遷往其他州居住的人們除了可以享受到較低的生活成本，成為屋主的可能性也大幅提高。

柏克萊加大加州政策實驗室（California Policy Lab）最新研究報告「無力負擔：加州可負擔性危機下的遷徙」指出，選擇搬離加州的居民在新居地的住房成本僅為在加州時的近一半，而這種巨大的成本差異似乎也阻礙了其他州的人口遷入加州。

整體而言，加州光是在2025年就經歷了約15萬人的淨流失。這一數字雖不到加州總人口3900萬的1%，但報告指出，若這種趨勢成為新常態，後果將十分嚴重。人口減少意味著稅金收入減少，可能導致基礎建設、救援和公共安全資金捉襟見肘。此外，加州在國會的席位也可能減少。

研究發現，平均來說，離開加州者每月在住房開支上可節省700美元，而從外州搬入加州者的每月住房開支則多出38%。此外，人們在離開加州後成為屋主的機率更是大幅提高了47%。

報告表示，儘管人們在新居住地的平均收入比生活在加州時低了約8%，但生活成本的減少完全足以抵銷這一差異，而且有些人仍可透過遠距辦公的方式繼續領取他們在加州時享有的薪資。