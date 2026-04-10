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好市多「最好吃餅乾」 加熱冷凍都美味

記者張宏╱綜合報導
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好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Fi...
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多甜品總是讓人愛恨交織，好市多烘焙區被稱為「爆款製造機」，日前又推新品：「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「可能是好市多最好吃的餅乾」。尤其是這款餅乾口味兼容度很高，不管是加熱還是冷凍都很美味，欲購從速。

據AOL報導，在3月29日，Instagram帳號@costcohotfinds發文介紹這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」，並寫道「這可能是好市多最好吃的餅乾。」這款外層灑滿糖粉、內餡是果醬的餅乾，很快就在社媒圈粉無數。有網友在Reddit留言：「先說好，這真的很好吃，你會忍不住一次吃很多，建議最多吃兩個。」另一個則毫不誇張表示：「這是好市多最好吃的烘焙商品，甚至可能是整間超市最棒的商品。」

通常華人對糖霜餅乾印象都是巨甜，但有華人網友測評後表示，餅乾非常柔軟濕潤，厚度適中，裡面的覆盆子果醬含量很慷慨，酸甜可口，即使常嫌棄西式餅乾太甜的華人，也會忍不住吃完它，如果搭配一杯英國紅茶，更是美味。而且平均每個餅乾價格不到1美元，很適合全家食用或帶到派對上。

Instagram上也有消費者分享：「10分滿分，我買了三盒，一周就吃完。」還有人說：「吃起來像覆盆子果醬甜甜圈，那正是我最愛的口味，真的非常好吃！」不少人提供吃法建議，有人認為用氣炸鍋稍微加熱後風味更佳，也有人表示無論加熱或冷凍都好吃。甚至有人拿它和過去很受歡迎的「覆盆子酥餅」（Raspberry Crumble Cookies）相比，不過這款新餅乾口感更柔軟。也有部分消費者視為高價連鎖品牌餅乾的平價替代選擇。

多家媒體也對這款新品測評，據Good Housekeeping報導，這款餅乾以外層糖粉與內餡覆盆子果醬為特色，口感柔軟，風味被形容類似果醬甜甜圈。Southern Living則評價其在試吃評價中表現亮眼，甜與酸之間取得良好平衡，並被比喻為歐洲傳統果醬點心，如德國的果醬甜甜圈（Berliner），整體口感厚實且偏柔軟。

Food & Wine則將其列入近期「熱賣且可能迅速售罄」的好市多新品之一，強調其社群熱度與市場需求同步攀升。而Delish評價該餅乾使用人造奶油製作，使質地更為柔軟，並被視為介於糖霜餅乾與奶油餅乾之間的混合風格。

餅乾一盒共有15個，目前在好市多門市與線上都有販售，價格為12.47美元，也有部分Reddit網友表示，在某些門市看到售價為10.99美元。如果想嚐鮮建議儘早入手，因為目前尚不確定這款商品會販售多久，可能很快就會售罄。

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