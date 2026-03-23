研究：日服綜合維他命2年 慢老2到5個月 但難逆轉認知障礙

除了飲食得宜、常做運動和注重腦力訓練可以延緩衰老以外，研究亦證實，每天服用綜合維他命補充劑，能有效抗老。（示意圖，Unsplash / Logan Weaver）

飲食得宜，常做運動，也注重腦力訓練，都是延緩衰老的方法，但還有其他妙法嗎？洛杉磯 ABC7 電視台近日報導，已有最新研究證據顯示，每天服用綜合維他命（multivitamins）有利於對抗衰老。

綜合維他命含有維生素A、C、D、E和B群維生素，以及鋅、硒和鈣等礦物質，但過去多年來，專家一直指出，並無足夠的證據支持其具有效用之說。然而，現在有最新轉變。

ABC7 電視台的報導引述加州聖約翰地區醫療中心（St. John's Regional Medical Center）的烹飪醫學專家辛普森醫生（Dr. Terry Simpson）表示：「綜合維他命並非靈丹妙藥，但卻可能是支援健康老化的簡單方法。」

辛普森表示，綜合維他命服用方便且價格低廉，但卻提醒，此方法不能逆轉阿茲海默症或認知能力下降。最有可能從中受益的族群，是患有心血管疾病 、營養不良及生物老化速度較快的長者。

在「自然醫學」（Nature Medicine）雜誌一項為期兩年的研究中，每日服用綜合維他命顯示能延緩生物年齡的衰老，使其比實際年齡年輕兩年多。該研究招募了近1000名長者服用善存銀片（Centrum Silver），以作試驗。

報導指，生物年齡是透過檢測DNA上的一個替代標記來察看。上述的試驗研究結果顯示，服用善存銀片長者的DNA老化程度較低，這不單是一個替代標記的問題，而是有真實效用，不容忽視。

從細胞層面來看，服用綜合維他命兩年後，服用者的生物年齡老化時間縮短了約2.7至5.1個月。

辛普森說：「人們到了60歲或65歲左右，應該考慮將服用綜合維他命作為日常保健的一部分，同時配合健康飲食和運動。」

善存銀片是試驗中使用的補充劑，但辛普森表示，任何類似的補充劑都應該產生相同效果。不同的產品使用不同的填充劑，因此同一種產品未必適合所有人，服用者可以選擇適合自己的產品。

然而，每日服用綜合維他命，只是健康老化所需元素的一小部分。

辛普森說：「我們希望繼續保持健康的飲食習慣，例如地中海飲食 或DASH飲食，這些飲食都包含大量的水果、蔬菜和魚類。我們也會考慮服用綜合維他命，作為一點小小的額外保障。」