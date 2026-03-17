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中加州1農場生起司 疑爆大腸桿菌毒

編譯林思牧／綜合報導
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食品暨藥物管理局建議Raw Farm自願停止銷售其「生起司」產品，但被該公司拒絕。(取自FDA網頁)
食品暨藥物管理局建議Raw Farm自願停止銷售其「生起司」產品，但被該公司拒絕。(取自FDA網頁)

衛生單位懷疑中加州「生鮮農場」（Raw Farm）生產的起司含大腸桿菌（E. coli），造成七人食物中毒。兩年前這家農場的生牛奶曾造成大規模沙門氏菌（salmonella）中毒事件。

美聯社報導，聯邦衛生官員16日表示，至少有7人（包括幼兒）因食用生牛奶製成的切達起司（cheddar cheese）而感染大腸桿菌，導致食物中毒，這些病例分佈在三個州。食品暨藥物管理局（FDA）稱，總部位於加州的Raw Farm生產的起司很可能是這次疫情的源頭。

不過，FDA也指出，在疫情爆發期間，Raw Farm公司生產的任何產品均未檢測出大腸桿菌陽性。病例報告時間在2025年9月至今年2月中旬之間。其中加州報告了五例，佛州和德州各報告一例。超過一半的患者是三歲及以下的兒童；其中兩人必須住院治療。

FDA建議Raw Farm自願停止銷售其「生起司」產品，但被該公司拒絕。疾病管制與預防中心CDC敦促消費者「慎重考慮，不要去食用」這些產品。Raw Farm的業主麥卡菲（Mark McAfee）表示，他之所以拒絕召回產品，是因為調查人員尚未確鑿證明這些產品與任何疾病有關。

他說：「他們沒有在我們的任何產品中發現病原體（pathogens）。」他質疑FDA關於這些病例存在基因關聯的調查結果，並表示疫情爆發的公告發布得為時過早。

FDA表示，與三名患病者的訪談顯示，他們都曾食用過Raw Farm品牌的生牛奶製成的切達起司。調查人員發現，對患者樣本的分析表明，導致他們感染的大腸桿菌分離株在基因上密切相關。官員們正在努力收集另外四例病例的資訊。調查仍在繼續，以確定污染源以及是否有其他產品與疾病有關。

記錄顯示兩年多前該農場的生牛奶曾引發大規模食安問題，截至2024年2月份，至少有165人因食用加州佛萊斯諾市Raw Farm的產品而感染沙門氏菌。衛生官員稱，那是過去十年中美國報告的與生牛奶相關的最大規模的沙門氏菌疫情。

FDA建議Raw Farm自願停止銷售其「生起司」產品，但被該公司拒絕。(美聯社...
FDA建議Raw Farm自願停止銷售其「生起司」產品，但被該公司拒絕。(美聯社)

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