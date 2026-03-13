「黑化」車牌受歡迎 加州早開復古風

申請「黑化車牌」不難，有些還可客製化。（示意圖， 取自Amazon.com)

Yahoo Autos報導，不需要發揮太大的想像力，就能理解什麼是「黑化車牌」（Blackout License Plates）。這種車牌與一般車牌無異，但背景改為純黑，配上鮮亮的白色或淺色字體，形成極簡且俐落的視覺對比。對於追求愛車外觀完美的車迷來說，這種設計正成為當前最熱門的改裝配件。

如果你居住在支持黑化車牌的州，取得流程其實相當簡單。最直接的方式是透過各州車輛管理局（DMV）網站申請。多數申請案會先審核資格（可能受車輛分類等因素影響），接著只需選擇想要的款式並支付額外規費即可。

雖然在網路上或家裡自製「黑牌」看起來更快、更省錢，但專家提醒，無論該州是否允許黑化車牌，非官方發行的車牌在道路上皆屬非法。這類自製品僅適合在車展或拍攝社群媒體照片時展示，若掛上路恐面臨法律問題。

目前僅有少數州開放合法掛牌，包括：愛荷華州、科羅拉多州、密西西比州、猶他州 、明尼蘇達州、印第安納州、北達科他州、堪薩斯州 及威斯康辛州。其他如田納西州雖提供類似的深色背景特殊車牌，但若追求純粹的「全黑」效果，仍需具備上述州的居民身分。

堪薩斯州稅務局的丹尼（Zach Denney）表示，由於民眾對鄰近州份的黑化設計推崇備至，州政府聽取民意後決定引進。隨著這股熱潮蔓延，預計未來將有更多州份跟進。

對於非改裝圈的人來說，很難理解這塊鐵牌的魅力。但對於投入數千美元改裝輪圈、寬體套件與昂貴烤漆的「車狂」而言，傳統的彩色車牌往往顯得突兀且格格不入。在現代流行的極簡主義與單色系改裝風格中，黑化車牌能完美融入車身線條，讓整體感更趨一致。

這不僅是車主的勝利，對政府而言也是雙贏。申請這類車牌的額外規費通常會回流至州政府預算，用於支持各項公共建設計畫。

別以為黑化車牌是現代科技的產物，事實上，這是一場「復古」的勝利。

•科羅拉多州：於2023年重新發行了多款歷史車牌，其中最受歡迎的黑化款式，其實早在1945年就曾問世。

•加州 ：2012年重啟了1960年代標誌性的黑底黃字車牌，雖然字體非白色，但其黑底設計已成經典。

•猶他州：在1909年至1968年間，黑白配色車牌曾出現過不下17次。

這些數據證明，當今最時髦的「黑化」設計，其實是源自數十年前的經典美學。