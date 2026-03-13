史無前例 州長初選前民主黨持續發布民調

加州民主黨主席希克斯10日宣布，在初選之前，他們將持續公布州長候選人選民支持率的即時民調結果。（美聯社）

加州民主黨 10日宣布一項史無前例的決定，在6月黨內初選之前，他們將持續公布民調結果，公開每位州長候選人在競選中的選民支持率，預計可能耗資數十萬美元。

聖荷西信使報報導，這項決定是在加州民主黨主席希克斯 （Rusty Hicks）上周敦促沒有勝算的候選人在文件提交截止日期（3月6日）前退出競選後作出的。如今文件提交截止日期已過，只有州議會前多數黨領袖卡德隆（Ian Calderon）響應，其他八位知名度較高的候選人仍選擇留在戰場上。

被問及將公布一系列支持率民調是否是公開羞辱支持率低的候選人，以逼迫他們退出競選，希克斯表示，他的目的不是要羞辱任何人，而是要「確保我們清楚了解這場選戰將發生什麼和不會發生什麼。」

希克斯說：「這只是為了收集可信、即時和公開的訊息。如果你因為這些訊息和數據感到被羞辱，那我認為每個人都應該自問為什麼。」

羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）政治學教授蓋拉（Fernando Guerra）表示，公布所謂的「加州選民意見、趨勢和參與度研究指數」（California Voter Opinion, Trend, & Engagement Research Index，簡稱VOTER），絕對會對排名較低的候選人造成壓力，並影響捐款人、有影響力支持者和選民對他們的看法。

蓋拉說：「會對民調支持度較低的候選人產生影響嗎？是的。會導致他們退選嗎？很難說。」

一些共和黨人擔心，初選民主黨候選人太多會分散選票，最終導致將兩名共和黨候選人送進決選。不過，政治觀察家和評論者表示，這種可能性很低，但並非完全不可能。

信使報指出，目前民調支持率較落後的候選人包括前美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）、加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）和前加州主計長余淑婷（Betty Yee）。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）是最晚加入選局的候選人，但其團隊對他充滿信心。

根據報導，加州民主黨將在先前已公布的民調基礎上，從3月24日陸續公布六項候選人支持率民調。第一項民調將訪問潛在選民對民主黨州長候選人的看法，之後每七到十天公布一次，直到5月初，每次民調樣本約1200人，由民調公司EVITARUS Research負責進行。