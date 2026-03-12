同是華裔 劉美賢、谷愛凌選擇大不同

我的頻道

編譯廖宜怡╱綜合報導
本屆冬奧金牌得主劉美賢（左）與谷愛凌（右）選擇了不同的人生道路，但都受到中美關係影響。（美聯社）
美國兩位華裔體育奇才劉美賢（Alysa Liu）和谷愛凌（Eileen Gu）有許多共同之處，卻做出截然不同的選擇，她們的故事既引人入勝又充滿爭議。

美聯社表示，22歲的自由式滑雪選手谷愛凌和20歲的花式滑冰選手劉美賢都來自灣區、家長都是中國移民、兩人都在單親家庭中長大、都是精英運動員、上個月在2026年米蘭奧運會上都奪得了金牌。

儘管兩人有許多相似之處，但公眾對他們選擇代表哪個國家出賽則意見相同。她們的選擇引發了關於忠誠問題的激烈辯論，這個問題涉及了金錢、價值觀和政治理念。

在中國，有許多人稱讚谷愛凌認同自己的中國人身分，願意為祖國的榮譽而戰，但也有許多人欣賞劉美賢自由的靈魂和真誠的個性。劉美賢偶爾會委婉地提到父親在1989年天安門事件中的角色，正是這場運動讓父親流落到美國。

在美國，谷愛凌的選擇引起包括副總統范斯在內的政要關注，甚至力促國會提出提案，威脅要對像谷愛凌這樣代表中國和俄羅斯出賽的運動員徵收100%稅金。

美聯社表示，在很大程度上，谷愛凌的故事就是中國經濟成功的故事，中國經濟快速發展吸引了許多有中國血統的人回國尋求更大利益。

出生於舊金山的谷愛凌代表中國參加2022年和2026年冬季奧運，賺進許多中國知名品牌和有意進軍中國的跨國公司數千萬美元代言費。她也成為中國國民偶像，被暱稱為「青蛙公主」，受到中國人民的密切關注和追捧。谷愛凌一直表示，她代表中國參賽主要是為了鼓勵更多女孩參與滑雪運動。

然而，谷愛凌的國籍爭議使她的人氣蒙上一層陰影。公眾質疑她的忠誠度，猜測她是否會遵守中國禁止雙重國籍的法律而放棄美國國籍，但谷愛凌始終避而不談這個問題。

對劉美賢而言，代表中國參賽是絕不可能發生的事。

劉美賢的父親劉俊與谷愛凌的母親不同，他因為參與1989年中國六四學運被當局通緝，被迫逃離中國。

劉俊最近接受「日經亞洲評論」（Nikkei Asia）訪問時說：「中國仍然沒有言論自由、沒有宗教自由，而且仍然存在政治犯。顯然，我不會讓我的女兒為這樣的政府效力。」

面對人們不斷將劉美賢與谷愛凌作比較，劉俊說：「每個人都有追求自己理想的權利。兩人選擇了不同的道路，人們立刻就能看出其中的差異。這種差異如此鮮明，以致讓人難以不評論。」

不過，劉俊也對「新聞周刊」（Newsweek）說：「這種比較真的很荒謬，因為我們都是中國人。」

舊金山 谷愛凌 劉美賢

