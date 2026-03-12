我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

「3房2浴30萬」 誘加州人搬奧州

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧克拉荷馬州商務聽透過「住在奧克拉荷馬州」宣傳活動，吸引人才搬遷至該州。（奧克拉荷馬州商務廳官網）
奧克拉荷馬州商務聽透過「住在奧克拉荷馬州」宣傳活動，吸引人才搬遷至該州。（奧克拉荷馬州商務廳官網）

ABC 10電視台報導，奧克拉荷馬州商務廳（Department of Commerce）正透過「住在奧克拉荷馬」（Live in Oklahoma）創意宣傳活動，吸引更多人搬到該州，並將目標瞄準加州與德州。

商務廳發言人霍恩（Chase Horn）表示，這項活動在告訴大家奧克拉荷馬的故事，希望吸引更多人才加入當地勞動市場，讓大家知道，為什麼奧克拉荷馬州是全國最適合創業、發展、工作及齊家的地方。

這項宣傳活動於2023年10月推出後，逐步宣傳至州外地區，近期的宣傳出現在加州與德州廣告看板上。奧克拉荷馬州副州長皮內爾（Matt Pinnell）日前在X上分享一張位於達拉斯的看板，上面寫著：「如果你住在奧克拉荷馬州，你現在早到家了。」

霍恩說：「目前我們在三個市場投放廣告：德州達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）、休士頓（Houston）和洛杉磯。你們之所以能看到那麼多看板，是因奧克拉荷馬州在淨人口移入排名中已進入全美前十。去年我們淨遷入人口約增加3萬4000人，許多人正搬到我們這裡。」

房地產業者對此情況也相當有感。當地房地產經紀凱恩（Maureen Kane）表示，就他服務的地區來說，在杜蘭特（Durant）買一棟三房兩衛、占地半畝的房子，價格不到30萬美元，但德州類似房屋很容易要價32萬5000至35萬美元。用便宜價格買房，的確是吸引人搬到奧克拉荷馬州的一大原因。」

該州官員希望透過這項宣傳，向外界傳達「奧克拉荷馬州是一個生活成本相對負擔得起、適合居住與工作的地方。」

世報陪您半世紀

加州 休士頓 洛杉磯

上一則

羅省秉公堂 贈經文處百年「夾萬」

下一則

同是華裔 劉美賢、谷愛凌選擇大不同

延伸閱讀

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工

資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工
法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審

法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審
密州奧州龍捲風肆虐 釀8死10餘傷

密州奧州龍捲風肆虐 釀8死10餘傷

德州打造迷你屋社區 55+族群新樂園

德州打造迷你屋社區 55+族群新樂園
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事