「3房2浴30萬」 誘加州人搬奧州

奧克拉荷馬州商務聽透過「住在奧克拉荷馬州」宣傳活動，吸引人才搬遷至該州。（奧克拉荷馬州商務廳官網）

ABC 10電視台報導，奧克拉荷馬州商務廳（Department of Commerce）正透過「住在奧克拉荷馬」（Live in Oklahoma）創意宣傳活動，吸引更多人搬到該州，並將目標瞄準加州 與德州。

商務廳發言人霍恩（Chase Horn）表示，這項活動在告訴大家奧克拉荷馬的故事，希望吸引更多人才加入當地勞動市場，讓大家知道，為什麼奧克拉荷馬州是全國最適合創業、發展、工作及齊家的地方。

這項宣傳活動於2023年10月推出後，逐步宣傳至州外地區，近期的宣傳出現在加州與德州廣告看板上。奧克拉荷馬州副州長皮內爾（Matt Pinnell）日前在X上分享一張位於達拉斯的看板，上面寫著：「如果你住在奧克拉荷馬州，你現在早到家了。」

霍恩說：「目前我們在三個市場投放廣告：德州達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）、休士頓 （Houston）和洛杉磯 。你們之所以能看到那麼多看板，是因奧克拉荷馬州在淨人口移入排名中已進入全美前十。去年我們淨遷入人口約增加3萬4000人，許多人正搬到我們這裡。」

房地產業者對此情況也相當有感。當地房地產經紀凱恩（Maureen Kane）表示，就他服務的地區來說，在杜蘭特（Durant）買一棟三房兩衛、占地半畝的房子，價格不到30萬美元，但德州類似房屋很容易要價32萬5000至35萬美元。用便宜價格買房，的確是吸引人搬到奧克拉荷馬州的一大原因。」

該州官員希望透過這項宣傳，向外界傳達「奧克拉荷馬州是一個生活成本相對負擔得起、適合居住與工作的地方。」