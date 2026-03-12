我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

紐森AI生圖 諷國防部長坐享美食

編譯陳盈霖╱綜合報導
加州州長紐森在社媒帳號上用AI製圖，諷刺國防部赫塞斯（如圖）坐享美食。（取自Gavin Newsom's X）
洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，根據政府監督組織「公開帳目」（Open the Book）最新公布的政府支出分析報告，國防部（Department of Defense）在2025年9月，會計年度結束前一個月大量花費預算，單月支出高達934億美元。加州州長紐森在社媒平台用AI生成圖像，諷刺國防部長赫塞斯浪費公帑坐享美食。

這起被外界稱之為「龍蝦門」（Lobstergate）奢華採購事件，矛頭指向國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）與其領導的五角大廈。在美伊衝突升高之際，更引發外界強烈質疑與批評。

報告指出，國防部在2025財年最後一個月，為避免未使用的預算被收回或影響來年撥款，迅速花費剩餘預算。這種做法在政府體系中被稱為「不用就失效」（use-it-or-lose-it）。

報告稱，除購買690萬美元龍蝦外，五角大廈還購買多項高價食品與設備：1510萬美元肋眼牛排；200萬美元阿拉斯加帝王蟹；近14萬美元甜甜圈；超過12萬4000美元冰淇淋機等。

清單上還列出多項高價非食品支出：價值9萬8329美元史坦威（Steiway & Sons）三角鋼琴用於空軍官邸；2億2500萬美元家具採購，單張椅子價格近1900美元；1萬2540美元水果籃架；530萬美元蘋果（Apple）電子設備等。

該報告也整理相關花費時間軸：2025年3月至6月，五角大廈平均每月花費超過740萬元買龍蝦尾；2025年9月，年度結束前出現支出高峰，單月簽署合約與補助總額達934億美元；2025年9月30日財年結束，國防部剩餘預算全數用罄；2025年10月美伊戰爭爆發；2026年3月，監督機構公布奢華採購完整細節。

「公開帳目」組織批評這筆支出「完全不可接受」，指出2025年9月分930多億美元支出，是自2008年以來最高的單月花費。政壇兩黨對此亦齊聲批評。為替自己辯護，赫塞斯曾在去年2月表示歡迎「政府效率部」（DOGE）審查相關支出，並表示「政府在花每一分錢時，需清楚知道這些錢花到哪去。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群媒體發布一張AI生成圖片，畫面中赫塞斯躺在堆滿牛排與龍蝦的桌子旁，配文嘲諷「赫塞斯一個月揮霍930億美元納稅人資金。」參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評赫塞斯是投機分子，稱930億美元支出，足以支撐「平價醫療法案」（ACA）三年稅收抵免。眾議員史坦斯伯里（Melanie Stansbury）也在社群媒體上表示將對此進行調查。

外界預期，國會將就國防部財年末支出舉行聽證會。與此同時，美伊戰爭持續進行，僅開戰最初兩天，美國就耗費約56億美元軍火。國會預計將以這分報告為依據，推動更嚴格監督機制，討論改革聯邦政府「不用就失效」預算制度等。

國防部長赫塞斯。（路透）
好市多購物有著裝要求 違者或被拒

安全專家：伊朗可能喚醒潛伏者 攻擊奧斯卡典禮

