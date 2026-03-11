州府擬推250億元住房債券 待交付公投

ABC 10報導，為解決加州 長期的住房危機，一項旨在協助中產階級置產的250億美元住房債券 提案，極可能於2026年11月交付選民公投。支持者表示，該計畫將雙管齊下：大規模增建中產階級住宅，並大幅降低購屋首付款負擔。

這項名為「加州中產階級房屋擁有權與家庭住宅建設法案」（California Middle-Class Homeownership and Family Home Construction Act of 2026）的提案，由前州眾議院議長赫茲伯格（Bob Hertzberg）發起。目前已連署超過90萬份簽名，遠超進入公投所需的54萬6000門檻。

該計畫核心在於解決中產階級的困境，這群人的收入高於申請廉租房的標準，卻又無力負擔高昂的市場房價。

•降低門檻：目前加州購屋通常需20%首付款。該提案擬將首付降至3%，剩餘的17%則由州政府支持的貸款支應。

•適用對象：居住在加州至少一年、計畫自住的中產階級，且不限於首次購屋者。

赫茲伯格直言：「對中產階級來說，存下巨額首付款是最大的障礙。這項計畫將徹底改變遊戲規則。」

與傳統由納稅人買單的債券不同，該計畫擬透過發行 「收益債券」（Revenue Bonds） 籌集250億美元。州政府將債券售予投資者建立貸款資金池，後續由參與計畫的購屋者隨時間償還。

支持者估計，此舉將刺激興建多達15萬套新屋，包括公寓、模組化房屋及商業轉住宅項目。由於該計畫僅限於「新建住房」，也被視為緩解加州住房供應短缺的重要推動力。

儘管住房問題是跨黨派焦點，但在加州議會內部，立法過程如同「灌香腸」般複雜。政治觀察家指出，民主黨 內對於「負擔能力」定義不一，甚至被形容為「憂鬱（藍色同時是民主黨代表色）的六十道陰影」（Sixty shades of blue），意指黨內派系林立且意見分歧。此外，加州環境法規（CEQA）、高昂的建材成本及各地方政府的行政規範，仍是擴大建設的主要障礙。

除了針對中產階級的提案，加州議會同時推動另一項由民主黨議員威克斯（Buffy Wicks）與卡巴爾登（Christopher Cabaldon）發起的《2026年可負擔住房債券法案》（the Affordable Housing Bond Act of 2026），規模達100億美元，將專注於社會弱勢的廉租房項目，目前已獲得跨黨派支持，預計可為加州排隊中的4萬個廉租房項目提供資金。