油價飆升消費者只能挨打? 開車省荷包訣竅看過來

汽油價格飆升，駕駛人看著加油機躊躇不前。 (取自谷歌地圖)

美國攻擊伊朗造成全球油價 飆升，消費者除了不開車以外似乎沒有應對之方。但專家提供幾個撇步，或許會讓荷包少遭一點殃。

舊金山紀事報報導，一個多星期以來，加州 汽油價格平均每加侖上漲了51美分。全國範圍內，原油價格已達到川普第二任期以來的最高水平。9日原油價格一度飆升至每桶117美元以上，最終收在略低於95美元。兩周前每桶原油價格約66美元。

加州的汽油價格通常位列全美最高，9日美國汽車協會AAA記錄的加州平均油價為每加侖5.20美元，全美平均油價為3.48美元。有一個人並不擔心油價，上周川普在接受路透社採訪時被問及油價問題，他說：「如果油價要漲，那就漲吧。」

對擔心油價上漲的人，專家們提供了一些節省汽油、減少加油的建議。首先規畫你的行程：如果你需要去多個地點辦事，最好規畫順序一次性以最短路程完成，如果可能，盡量避免在交通高峰期開車。考慮與同事共乘上班；有些人乾脆不開車，改騎電動自行車，但這會增加危險性，必須謹慎而行。

汽車的燃油效率在時速50哩左右達到峰值，之後隨著速度增加而變得耗油。保持或略低於限速行駛，並避免猛踩油門和煞車，有助於降低油耗。引擎轉動就會耗油，如果你去某處接人，卻不知那人啥時才會出來，你應該熄掉引擎，而不是讓車怠速運轉。

保持輪胎氣壓在正確的範圍內，可提高燃油效率達3%。在高速公路上將巡航時速設定為65哩，比以70哩行駛，可以節省5-10哩/加侖的油耗，雖然你在路上花費的時間較長，但燃油經濟性更勝一籌。車頂架和自行車架是重量和空氣阻力的主要來源，會使燃油效率降低20%到25%。如果旅途中不需要它們，應該把它們留在家裡。

車內任何重物都會增加油耗，每增加100磅的重量，每加侖會少開1-2哩。如果長途開車，GasBuddy應用程式具有旅行規畫功能，您只需輸入出發地和目的地，它就會顯示您路線沿途一哩半內所有最便宜的加油站。例如，如果您從舊金山前往迪士尼樂園，9日下午沿著5號公路南行方向，科恩縣艾文市一家蜆殼（Shell）加油站的油價為每加侖4.49美元，比附近其他家都便宜。