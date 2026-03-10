資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
受到資金不足影響，加州4萬個可負擔住房單位遲遲無法動工。（美聯社）
加州莫德斯度（Modesto）一項可負擔住房開發計畫深獲政界人士支持，如今已準備就緒，卻遲遲無法動工，原因是資金短缺。

媒體CalMatters表示，這項計畫自提出以來，在六年內經歷了13次資金申請，來源包括地方政府和企業捐款、私人及基金會捐贈土地，但始終無法籌足所需的資金。

全國非營利組織「企業社區夥伴」（Enterprise Community Partners）最新公布的報告指出，加州約有3萬9880個可負擔住房單位遇到資金問題，其中包括461個「隨時可以開工」的計畫，它們都是設計完整、已獲得法律批准，並已獲得相當可觀（但仍然不足）資金支持的計畫。

加州住房監管機構已下令地方政府，必須在十年內新建250萬個新住房單位，其中100萬個將提供給收入低於居住地區收入中位數80%的民眾。一般來說，這個群體通常是經濟困難的租屋者，私人市場無法大規模為他們提供獲利性住房。為了彌補這一缺口，非營利低收入住房開發商通常會尋求納稅人資助。但根據「企業社區夥伴」的報告，這類資金遠低於所需。

報告估計，這些住房計畫還需要額外的41億美元資金，可能透過州政府撥款、低利率貸款和稅金減免來分擔。一旦獲得這筆最終的政府補貼，這3萬9880個可負擔住房單位就隨時可以開工。

加州可負擔住房建設的瓶頸由來已久，但隨著時間演進，瓶頸所在之處也出現變化。

可負擔住房開發商麥里曼（Nevada Merriman）表示，她十年前領導矽谷一個可負擔住房開發團隊，當時最大的障礙是地方審核。要在特定城鎮的特定土地上建設可負擔住房，開發商必須經歷規畫部門和市議會的重重考驗，透過讓步、社區會議和設計修改來贏得鄰里的信任，還要提防訴訟風險。麥里曼說，由於只有相對較少的計畫能夠經得起這些考驗，因此後續的資金競爭並不激烈。

但這個情況在本世紀初開始改變，加州議會通過立法，推翻這些地方障礙。因此，愈來愈多計畫克服了監管問題，開始競爭可負擔住房建設補貼。

不過，川普2025年提出的稅改法案讓瓶頸又出現變化。現在，可負擔住房計畫可以透過地方審批，更容易獲得最重要的聯邦資金，但計畫提出者通常只有在所有其他資金缺口都獲得解決後，才能申請聯邦資金。

建設更多可負擔住房的方法之一是投入更多資金，另一個方法是透過降低成本來提高現有資金的使用效率。

加州住房建設成本是出名的高。一項2025年的研究估計，加州興建住房的成本是科羅拉多州和德州同類項目的兩到四倍。造成這種差異的原因並非只有一個：加州的土地成本顯著較高，勞動成本也較高。另外還有分區限制、審批緩慢和高額影響費（impact fees）等監管障礙。有時，矛頭也指向過時的施工方法和材料。

此外，等待也是一種成本。根據柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）的一項分析，每增加一筆資金來源，計畫的開工時間平均就會延後四個月，每個住房單位的成本就會增加2萬零460美元。

加州可負擔住房建設的瓶頸不斷變化。（美聯社）
