平價折扣連鎖超市Grocery Outlet撐不住 門市紛傳歇業

位於阿蘇薩的Grocery Outlet即將在今年內關閉。（谷歌地圖）

以販售低價品牌商品聞名的平價折扣連鎖超市「Grocery Outlet」近日宣布，將在全美關閉36家門店，其中加州 共有九家受影響，包括南加州六家。該超市表示，此舉是整體營運優化計畫的一部分，主要針對財務表現不佳的門店進行調整，以提升長期盈利能力並改善現金流。

根據受委託處理相關事務的重組投資公司Gordon Brothers公布的名單，這36家門店分布於多個州，包括加州、愛達荷州、賓州、新澤西州、馬里蘭州與俄亥俄州等，受影響的門店預計在今年內陸續關閉。

在此次公布的關店名單中，加州共有九家，其中南加州有六家。根據資料，將關閉的南加州門店分別位於洛杉磯縣阿蘇薩市（Azusa：Citrus Ave.與Alosta Ave.交界）、橙縣拉哈布拉（La Habra：2001 W. Whittier Blvd.）、安大略（Ontario：4420 Ontario Mills Parkway）、聖地牙哥縣Poway（13345 Poway Road）與El Cajon（350 N. 2nd St.），以及帝王縣Brawley（315 Panno Drive）。

總部位於加州艾姆瑞維爾（Emeryville）的「Grocery Outlet」創立於1946年，最初在舊金山 以販售低價罐頭與剩餘商品起家。多年來，公司主要向品牌商或供應商採購庫存過剩、包裝更新或季節性商品，再以折扣價格出售給消費者，因此商品價格通常比傳統超市低約三至六成。

由於商品來源多為品牌庫存或過季商品，且店內商品種類經常更換，部分媒體形容其購物體驗類似「尋寶式購物」。此外，「Grocery Outlet」採用獨立營運商模式，許多門店由當地經營者負責日常營運，使門店更貼近社區需求。

不過，最新財報顯示公司近年面臨營運壓力。「Grocery Outlet」在2025年第四季有約2億1800美元虧損，銷售額為12億2000美元；相比之下，前一年同期仍有約230萬美元盈利。全年財報還顯示，公司2025年總虧損約2億2500美元，而前一年仍有約3950萬美元盈利。

分析人士指出，在零售競爭加劇與營運成本上升的情況下，即便是主打折扣商品的平價超市，也面臨利潤壓力。透過關閉表現不佳的門店並重新調整布局，也有助於改善整體財務表現。