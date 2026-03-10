我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州長初選將於6月2日舉行 (示意圖，美聯社)
加州州長初選將於6月2日舉行 (示意圖，美聯社)

加州州長初選候選人名單正式確定，八位民主黨人和兩名共和黨人已提交參選文件。

CalMatters報導，6月2日的初選目前選情膠著，兩位在民調領先的共和黨候選人有可能擊敗所有其他民主黨候選人。若過真如此，將使11月的選舉成為共和黨人必勝的情況。以下是10位參選人：

貝塞拉（Xavier Becerra），民主黨，前美國衛福部長、前加州檢察長

比安科（Chad Bianco），共和黨，現任河濱縣警長

希爾頓（Steve Hilton），共和黨，福克斯新聞撰稿人、前英國保守黨首相卡麥隆的顧問

馬漢（Matt Mahan），民主黨，現任聖荷西市長

波特（Katie Porter），民主黨，前橙縣聯邦眾議員

斯泰爾（Tom Steyer），民主黨，億萬富翁企業家、前總統候選人

斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell），民主黨，舊金山灣區聯邦眾議員

瑟蒙德（Tony Thurmond），民主黨，加州教育廳廳長

維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa），民主黨，前洛杉磯市長、前加州眾議院議長

余淑婷（Betty Yee），民主黨，前加州審計長

州務卿辦公室表示，將核實各競選團隊提交的文件，並於3月21日前公布初選候選人的正式名單。初選中得票最高的兩名候選人，無論是哪個黨派，都將晉級11月的正式選舉。

但兩位共和黨領跑者比民主黨候選人擁有更穩固的基層支持，後者則面臨民主黨選票分散的風險。在2月的州民主黨代表大會上，代表們的意見嚴重分散，沒有一位候選人獲得足夠的票數獲得黨內提名。

據民主黨策略師米切爾（Paul Mitchell）的統計模型，以目前的候選人組成來看，11月出現共和黨內部對決的可能性為27%。

包括州黨主席希克斯（Rusty Hicks）在內的許多民主黨領導人對這一前景感到擔憂。上周希克斯發表了一封公開信，呼籲那些沒有「切實可行的勝選途徑」的候選人在周五提交申請文件的截止日期前退出競選。他也懇請那些仍然參選的人，如果無法取得「實質進展」，最遲也要在4月15日之前退出。

然而，希克斯的呼籲似乎無人理會，九位已宣布參選的民主黨候選人中有八位仍選擇繼續參選。即使有人現在退出，只要他們符合參選資格，他們的名字仍然會出現在初選選票上，這可能會分散其他民主黨候選人的選票。

世報陪您半世紀

民主黨 共和黨

上一則

F-1核發量大減36% 國際研究生入學數首下滑

下一則

洛杉磯旅展 台日韓館形象大比拚

延伸閱讀

防全軍覆沒 加州民主黨主席籲候選人退出州長選舉

防全軍覆沒 加州民主黨主席籲候選人退出州長選舉

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員
民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀

民主黨德州聯邦參議員初選 批川進步派女戰將敗給新秀
兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球

兩黨今在3州黨內初選 成期中選舉風向球
多州今天黨內初選 兩黨較勁結果將是期中選舉風向球

多州今天黨內初選 兩黨較勁結果將是期中選舉風向球

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」