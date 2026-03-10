州長初選10人登記 8民主黨人分散票源

加州州長初選將於6月2日舉行 (示意圖，美聯社)

加州州長初選候選人名單正式確定，八位民主黨 人和兩名共和黨 人已提交參選文件。

CalMatters報導，6月2日的初選目前選情膠著，兩位在民調領先的共和黨候選人有可能擊敗所有其他民主黨候選人。若過真如此，將使11月的選舉成為共和黨人必勝的情況。以下是10位參選人：

貝塞拉（Xavier Becerra），民主黨，前美國衛福部長、前加州檢察長

比安科（Chad Bianco），共和黨，現任河濱縣警長

希爾頓（Steve Hilton），共和黨，福克斯新聞撰稿人、前英國保守黨首相卡麥隆的顧問

馬漢（Matt Mahan），民主黨，現任聖荷西市長

波特（Katie Porter），民主黨，前橙縣聯邦眾議員

斯泰爾（Tom Steyer），民主黨，億萬富翁企業家、前總統候選人

斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell），民主黨，舊金山灣區聯邦眾議員

瑟蒙德（Tony Thurmond），民主黨，加州教育廳廳長

維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa），民主黨，前洛杉磯市長、前加州眾議院議長

余淑婷（Betty Yee），民主黨，前加州審計長

州務卿辦公室表示，將核實各競選團隊提交的文件，並於3月21日前公布初選候選人的正式名單。初選中得票最高的兩名候選人，無論是哪個黨派，都將晉級11月的正式選舉。

但兩位共和黨領跑者比民主黨候選人擁有更穩固的基層支持，後者則面臨民主黨選票分散的風險。在2月的州民主黨代表大會上，代表們的意見嚴重分散，沒有一位候選人獲得足夠的票數獲得黨內提名。

據民主黨策略師米切爾（Paul Mitchell）的統計模型，以目前的候選人組成來看，11月出現共和黨內部對決的可能性為27%。

包括州黨主席希克斯（Rusty Hicks）在內的許多民主黨領導人對這一前景感到擔憂。上周希克斯發表了一封公開信，呼籲那些沒有「切實可行的勝選途徑」的候選人在周五提交申請文件的截止日期前退出競選。他也懇請那些仍然參選的人，如果無法取得「實質進展」，最遲也要在4月15日之前退出。

然而，希克斯的呼籲似乎無人理會，九位已宣布參選的民主黨候選人中有八位仍選擇繼續參選。即使有人現在退出，只要他們符合參選資格，他們的名字仍然會出現在初選選票上，這可能會分散其他民主黨候選人的選票。