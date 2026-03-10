以車牌辨識技術追查豪車外州註冊逃漏稅 州府奏效

加州車主為了避稅，利用不法管道取得蒙大拿州車牌。（示意圖，蒙大拿州車管局網頁）

Road & Track報導，加州 利用車牌辨識技術嚴打豪車避稅！加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布對14名舊金山灣區居民提起訴訟，指控他們利用「蒙大拿州漏洞」（Montana Loophole）購車避稅，造成州政府180萬美元稅收損失。

長期以來，蒙大拿州是許多高額超跑車主心目中「避稅天堂」，讓不想替昂貴座車繳納高額銷售稅車主有漏洞可鑽。他們在蒙大拿州成立有限責任公司（LLC），再用公司名義購買並登記超跑車，如此一來便能避免繳納居住州數千美元銷售稅。

不過，愈來愈多州開始關注這個法律漏洞，出手打擊此行為。去年猶他州 率先宣布，將調查那些將汽車或船隻登記在蒙大拿州的本州居民。如今加州也加入行動，利用車牌辨識系統追蹤經常在加州道路上行駛的蒙大拿州註冊車輛，如今頗有成效。

加州車管局、加州稅務局及加州司法廳2024年調查發現，上述鑽蒙大拿漏洞行為可追溯至2018年，被告彼此合作或各自操作，提交偽造的加州稅務局表格、車管局文件及提貨單（bills of lading），聲稱車輛購買後會用於州外，然實際「從未被運出加州」，而是直接交付、行駛於州內。涉案車輛包括價值180萬美元Ultimate Series頂級敞篷超跑McLaren Elva、150萬美元保時捷918 Spyder及126萬美元法拉利F12TdF等頂級跑車。這分官方公告也於Reddit論壇上引發熱議。

根據加州車管局，自2023年以來，相關單位就開始針對非法外州登記車輛展開超過80起調查，目前已成功追回約230萬美元應繳稅款。

蒙大拿州並非唯一出現車輛登記制度爭議的州。佛蒙特州也曾是車輛登記「避風港」，車齡超過15年的車幾乎都可在當地登記，因州政府並不要求申請者需擁有該州地址。這種制度並非為了逃稅，而是讓老舊車輛合法上路。即便如此，該州仍在2023年關閉此項規定，堵上此漏洞，理由是車主應該與該州建立真實居住或使用關係。