我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

以車牌辨識技術追查豪車外州註冊逃漏稅 州府奏效

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州車主為了避稅，利用不法管道取得蒙大拿州車牌。（示意圖，蒙大拿州車管局網頁）
加州車主為了避稅，利用不法管道取得蒙大拿州車牌。（示意圖，蒙大拿州車管局網頁）

Road & Track報導，加州利用車牌辨識技術嚴打豪車避稅！加州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前宣布對14名舊金山灣區居民提起訴訟，指控他們利用「蒙大拿州漏洞」（Montana Loophole）購車避稅，造成州政府180萬美元稅收損失。

長期以來，蒙大拿州是許多高額超跑車主心目中「避稅天堂」，讓不想替昂貴座車繳納高額銷售稅車主有漏洞可鑽。他們在蒙大拿州成立有限責任公司（LLC），再用公司名義購買並登記超跑車，如此一來便能避免繳納居住州數千美元銷售稅。

不過，愈來愈多州開始關注這個法律漏洞，出手打擊此行為。去年猶他州率先宣布，將調查那些將汽車或船隻登記在蒙大拿州的本州居民。如今加州也加入行動，利用車牌辨識系統追蹤經常在加州道路上行駛的蒙大拿州註冊車輛，如今頗有成效。

加州車管局、加州稅務局及加州司法廳2024年調查發現，上述鑽蒙大拿漏洞行為可追溯至2018年，被告彼此合作或各自操作，提交偽造的加州稅務局表格、車管局文件及提貨單（bills of lading），聲稱車輛購買後會用於州外，然實際「從未被運出加州」，而是直接交付、行駛於州內。涉案車輛包括價值180萬美元Ultimate Series頂級敞篷超跑McLaren Elva、150萬美元保時捷918 Spyder及126萬美元法拉利F12TdF等頂級跑車。這分官方公告也於Reddit論壇上引發熱議。

根據加州車管局，自2023年以來，相關單位就開始針對非法外州登記車輛展開超過80起調查，目前已成功追回約230萬美元應繳稅款。

蒙大拿州並非唯一出現車輛登記制度爭議的州。佛蒙特州也曾是車輛登記「避風港」，車齡超過15年的車幾乎都可在當地登記，因州政府並不要求申請者需擁有該州地址。這種制度並非為了逃稅，而是讓老舊車輛合法上路。即便如此，該州仍在2023年關閉此項規定，堵上此漏洞，理由是車主應該與該州建立真實居住或使用關係。

世報陪您半世紀

加州 猶他州

上一則

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

下一則

F-1核發量大減36% 國際研究生入學數首下滑

延伸閱讀

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰

20多州聯手提告 川普15%關稅再陷法律戰
法廊快報／車輛登記過期有寬容期 仍應速繳錢

法廊快報／車輛登記過期有寬容期 仍應速繳錢
矽谷車牌辨識系統公司「非法洩資外州警方」聖縣終止合作

矽谷車牌辨識系統公司「非法洩資外州警方」聖縣終止合作
富裕城丹維爾打擊犯罪出招 志工巡邏補警力

富裕城丹維爾打擊犯罪出招 志工巡邏補警力
免費！新車、過了保固、N手車原廠更換安全召回部件！3月2日至8日為「全國汽車安全召回週」

免費！新車、過了保固、N手車原廠更換安全召回部件！3月2日至8日為「全國汽車安全召回週」
加州擬開徵「富豪稅」 專家揭合法避稅漏洞

加州擬開徵「富豪稅」 專家揭合法避稅漏洞

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」