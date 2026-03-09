全美女性最佳職場榜 加州106公司入選居首 多為科技醫療

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州在全美女性最佳工作場所排名中，位居榜首。入選的公司首要為矽公科技巨頭公司如蘋果（Apple）。圖為蘋果在矽谷的訪客中心一景。（蘋果公司官網）
加州繼續鞏固其對全美國職場的影響力，超過十分之一總部位於該州的公司榮登「新聞周刊」（Newsweek）最新選出的「2026年美國女性最佳工作場所」榜單，這些公司以資訊科技業及醫療保健業為主。

媒體Edhat報導了「新聞周刊」最新發表的上述榜單：今年全國排名中上榜的1000家公司中，有106家總部位於加州，佔10.6%。這意味著，全美最適合女性就業的頂尖公司中，大約十分一的總部設在加州。

這展現了加州在經濟規模和產業多元化方面的影響力。當中，矽谷科技巨頭的地位得以鞏固，而醫療保健機構也在榜單上佔據重要位置。

「新聞周刊」在國際婦女節前夕發表這份榜單，對那些為女性在職場中樹立新標竿、又採取行動解決女性長期面對系統性困難的公司，作出了表揚。

該排名基於一項涵蓋全美逾8萬9000名女性員工的調查，識別出那些透過政策和職場措施來消除性別壁壘的工作機構，這些機構締造有利於女性發展的工作環境。

這些工作機構在加州首推矽谷的科技公司，在榜單上佔據顯著位置，凸顯了該行業在改善職場文化及為女性領導力開創發展路徑方面，做出了持續努力。這些加州的公司包括最知名的Apple、Google、Netflix、Adobe、Zoom、Workday、Visa、Airbnb、Cisco及HP。

這些公司是矽谷在全球的軟體、數位平台、企業服務及娛樂技術領域方面，都享盛名。然而在過去，女性在這些領域中工作，通常都得苦苦掙扎，難以獲得認可和晉升至領導職位，但現在上述的傳統科技巨頭及新興平台型公司入選榜單，反映有關產業在女性招募和晉升方面政策，都出現了轉變。

此外，醫療保健公司在加州榜單上也占了相當比例，並展現了業內在臨床、管理和行政職位上，女性工作者的數目顯著。榜單上的這些主要公司包括：Sutter Health、Cedars-Sinai、UC Davis Health、City of Hope及UCSF Benioff Children's Hospitals。

醫療保健產業是全美最大的雇主之一，在加州尤甚。該行業不僅聘用女性擔任護士、醫生及醫療專家，還讓她們出任研究科學家及坐上管理職位。

上述榜單的製成由「新聞周刊」與Plant-A Insights Group合作進行的全國排名調查分析而得。調查於2025年4月至10月期間進行，並把2022至2024年期間的早期研究結果納入後得出結論，使其成為全美規模最大的女性職場獨立研究之一。

Plant-A Insights Group與人力資源分析公司Aniline合作，分析涵蓋120項關鍵績效指標的超過3700萬個數據點，並特別關注性別平等、公平性和包容性等因素。

