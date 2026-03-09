Yelp公布2026年全美最奇葩餐廳 加州2店入選

Yelp最奇葩餐廳，第三名的聖地牙哥Trailer Park After Dark餐廳。（餐廳官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，餐廳與商家評論平台Yelp日前公布2026年全美前十名「最標新立異」（most outrageous）餐廳，加州好萊塢 與聖地牙哥 各有一家入榜。

聖地牙哥Trailer Park After Dark名列第三。位於聖地牙哥煤氣燈區（Gaslamp Quarter）酒吧餐廳，將復古拖車文化變得時尚。位於地下，各式餐飲相當切合「拖車公園（trailer-park）」主題，如啤酒裝在紙袋裡；用電視晚餐托盤裝著薯條與熱狗。拖車內部裝潢也各具特色，向60、70、80年代致敬。

好萊塢頗負盛名的魔術城堡（The Magic Castle）排名第八。這間位於好萊塢山區維多利亞式豪宅中的私人俱樂部，自1963年起，就是魔術師與魔術愛好者聚集地。俱樂部大多只對會員與其賓客開放，但根據Yelp，若入住旁邊的魔術城堡旅館（Magic Castle Hotel）者亦有機會進入。該餐廳提供牛排館風格菜單，搭配魔術表演。想申請加入會員者需由會員推薦。

排名第一是德州休士頓水族館餐廳（Aquarium Restaurant）。根據Yelp，餐廳牆壁與天花板設計成海底洞穴，彷彿置身海底世界。顧客可一邊用餐，一邊欣賞澳洲斑馬鯊（Australian zebra sharks）、單角鼻魚（bluespine unicornfish）及數百種魚類，在15萬加侖大型水族箱燈光下，享受獨特用餐時光。

第二名是維吉尼亞州利斯堡（Leesburg）The Conche。餐廳是老闆在瑞士參觀巧克力工廠時，看到conche機器（將可可豆加工成巧克力的設備）產生靈感而設，以巧克力為主題。顧客可在餐廳自己的conche設備，觀看巧克力製作過程。除甜點外，也提供鹹食料理。

第四名是亞利桑納州桃泉（Peach Springs）大峽谷洞穴水晶餐廳（Grand Canyon Caverns Crystal Restaurant）。距離大峽谷國家公園約一小時車程，顧客可在地下210呎深處用餐，俯瞰著3億4500萬年歷史的洞穴。用餐者需搭電梯下21層樓深，抵達一個木製平台，上面僅有四張餐桌，是極為特殊的用餐體驗。

第五名是威斯康辛州密爾瓦基的密爾瓦基安全屋（SafeHouse Milwaukee）。1966年開業的間諜主題餐廳，適合密室逃脫和間諜電影愛好者。顧客需從類似地下酒吧的秘密小巷入口進入，還有通關密語與隱藏門等設計。

第六名是為內華達州拉斯維加斯黑暗餐廳（BLACKOUT Dining in the Dark）。位於拉斯維加斯大道附近。顧名思義，顧客是在「完全黑暗」的環境中用餐，只能透過味覺、嗅覺與觸覺，猜測「自己正在吃什麼」。服務人員則佩戴夜視鏡送餐。餐廳提供季節性更換菜單，每人99.95美元，另加飲料與小費。

第七名是紐約市Gayle's Broadway Rose。位於曼哈頓劇院區，據說是許多百老匯新秀兼職當服務生的地方，顧客可一邊享用烤鮭魚或牛排薯條等餐點，一邊欣賞服務生高唱百老匯經典名曲。

第九名是北卡羅來納州艾許維爾（Asheville）Double D's Coffee & Desserts。餐廳用一輛1963年退役的英國紅色雙層巴士作為咖啡館，販售咖啡與甜點，將餐車概念提升到另一層次。目前已是當地地標之一。

第十名是科羅拉多州丹佛的Casa Bonita。這家餐廳老闆是熱門成人動畫「南方四賤客」（South Park）創作者。餐廳外觀是一棟粉紅色西班牙傳教士風格建築，內部則是一座占地5萬2000平方呎餐飲娛樂空間，包含室內瀑布、泳池、木偶劇表演、塔羅牌占卜與臉部彩繪等活動。2021年重新整修，可同時容納1100名顧客。