專家示警 廣東食腦蟲首現美西 食用蝸牛、蝦蟹可能感染

可能感染人類或動物大腦的鼠肺線蟲，據研究已在南加州現蹤。（取自報告CDC）

CBS 8電視台6日報導，聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance）2月底通過疾病防治中心（CDC）發布的研究顯示，一種可能感染人類與動物大腦的寄生蟲–廣東住血線蟲（Angiostrongylus cantonensis，俗稱「鼠肺線蟲」）日前被證實在聖地牙哥地區出現，而這也是該蟲首次被證實在德州以西地區現身。

廣東住血線蟲首次引起美西研究員的關注，是2024年12月；它現蹤於聖地牙哥動物園一隻七歲雄性帕爾馬沙袋鼠（parma wallaby）體內，顯示該蟲可能已在南加州「落地生根」。研究人員表示，當時這隻袋鼠出現神經系統問題，包括頭部顫抖、失明及四肢僵硬，確診11天後死亡。

發現這起案例後，研究人員開始對聖地牙哥動物園及周邊地區野生動物進行檢測；包括2025年1月至2月，在動物園內檢測64隻死亡的野生老鼠，發現其中三隻該寄生蟲檢測呈陽性反應。

與此同時，野生動物救助計畫（wildlife rehabilitation programs）聯繫研究員，指出在十隻因患病遭安樂死的維吉尼亞 負鼠（Virginia opossums）中，七隻亦檢測出鼠肺線蟲陽性。

研究報告寫道：「過去在德州以西地區，並未記錄到本地感染此寄生蟲案例，但在聖地牙哥縣野生動物中確認病例，顯示廣東住血線蟲如今可能已在南加州被視為地方性寄生蟲，且恐已擴散至美國西部大陸其他地區。」

聖地牙哥動物園野生動物聯盟發言人表示，當聯盟疾病調查團隊發現這種寄生蟲時立即追查來源，也在全縣多個居民住宅區附近的老鼠與負鼠體內發現相同寄生蟲。「動物聯盟已將研究分享給加州公共衛生廳，雖然仍需更多研究，但這項研究對理解這種寄生蟲擴散與保護公眾健康具有重要意義。」

研究人員並指出，該寄生蟲通常透過食用或接觸青蛙、小型蛞蝓（small slugs）、蜥蜴、老鼠、淡水螃蟹和蝦而感染。CDC建議在發現鼠肺線蟲的地區，居民應徹底清洗水果與蔬菜。

加州公共衛生廳發言人也於聲明，根據研究結果，鼠肺線蟲確實可能存在，建議民眾不要食用任何生的或未煮熟的野生蝸牛，且食用前徹底清洗所有農產品。

台灣金蘭家族吃蝸牛感染 四人死亡

根據維基百科資料，廣東住血線蟲名字中之所以含有廣東，是因為本物種由中國寄生蟲學家陳心陶於1935年首度在廣東省的鼠隻發現。1945年日本殖民台灣時期由野村和林兩人於台南縣在一名15歲日本人的腦脊髓液裡發現，為首次在人體所發現。1985年6月27日，台灣醬油廠金蘭食品董事長鍾秋桂一家因生食非洲大蝸牛（Lissachatina fulica）而感染廣東住血線蟲，導致鍾秋桂夫婦及長子鍾德富、母親鍾林腰共四人死亡，次子鍾德尚臥床十年後也不治逝世。

而該蟲首次出現在美國，是2013年在佛州。