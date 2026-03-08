加大推動研究經費籌措法案 擬發債230億

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
代表舊金山的州參議員威善高（Scott Wiener）。 (取自senate.ca.gov)
為應對川普大刪學術研究經費的危機，加州大學系統發起230億美元研究經費籌措法案。

聖荷西信使報報導，加州大學正積極推動一項法案，擬將一項價值230億美元的債券提案提交至11月的選票上，用於資助全加州的科學研究。加州大學總校長米利肯（James B. Milliken）說：「過去一年，大學科研持續遭受攻擊。這項法案旨在保護那些惠及數百萬加州民眾的卓越科研成果，造福他們現在和未來。我們很榮幸能夠共同發起這項法案，並將始終捍衛科學。」

這項參議會SB 895號法案–由代表舊金山的州參議員威善高（Scott Wiener）於今年稍早提出。該法案也得到了美國汽車工人聯合會第六區和美國醫師牙醫聯盟的支持，這兩個工會代表著全州數千名研究人員。

威善高5日說：「很榮幸能與加州大學合作，共同『奪回』加州科研經費的控制權。加州大學數十年來一直是科學領域的領導者。隨著聯邦政府大幅削減科學經費，加州必須挺身捍衛科學，並加倍鞏固本州在全球科學領域的領導地位。」

如果得到選民通過，SB 895 將成立加州科學與健康研究基金會（California Foundation for Science and Health Research），該基金會將為公共或私人研究機構、大學、研究所和組織提供競爭性研究撥款、低利率貸款和現代化研究設施，用於科學研究和開發。

