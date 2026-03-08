調查：加州人日常支出 最怕意外醫療帳單 64%憂付不起

出乎意料，最新調查發現，加州人現在最擔心的是意外醫療帳單問題。（美聯社）

最新調查結果顯示，加州 人2025年最擔心的問題是意外醫療帳單，甚至超過住房支出。

聖荷西信使報報導，根據加州醫療保健基金會（California Health Care Foundation）最新公布的一項調查報告，64%的加州人現階段最擔心的問題是負擔不起意外醫療費用，48%最擔心的是支付房租或房貸，47%最擔心負擔不起食物。

加州醫療保健基金會市場分析與洞察主任史卓米克斯（Kristof Stremikis）稱，鑑於加州的住房和食品雜貨價格非常昂貴，這個調查結果著實令人震驚。

加州醫療保健基金會每年都會與芝加哥大學（University of Chicago）的無黨派民調機構進行這項調查，今年有2552名加州成年人接受這項調查。上一次意外醫療帳單位居榜首是在2022年新冠疫情仍肆虐之時。

2023年和2024年的調查發現，加州人當時最關心的是油價和其他交通費用問題，當時灣區油價飆升至每加侖6元以上，議會試圖穩定加州油價，但效果不盡人意。

專家表示，川普的「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）削減了聯邦政府對低收入人口醫療保險 計畫的撥款，將導致無保險和保險不足的人數增加。

加州官員本周也表示，自從「平價醫療法」（Affordable Care Act）稅金減免的優惠於2025年底到期以來，加州醫療保險市場的新投保人數減少了32%。數據指出，「平價醫療法」的稅金減免政策為加州居民節省了25億美元。

加州醫療保健基金會的調查發現，加州人不喜歡這些變化。調查結果顯示，只有十分之一的加州人認為「大而美法案」會對其家庭負擔和獲得醫療保健能力產生正面影響，即使是共和黨人也只有42%表示支持。

另一項由無黨派機構凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）近期進行的民調也顯示，美國居民現在最擔心的是醫療保健支出，大多數人預期今年的醫療費用會增加。這項民調還發現，在這一問題上，較多獨立選民支持民主黨 而非共和黨。