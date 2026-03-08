我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

調查：加州人日常支出 最怕意外醫療帳單 64%憂付不起

編譯廖宜怡╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
出乎意料，最新調查發現，加州人現在最擔心的是意外醫療帳單問題。（美聯社）
出乎意料，最新調查發現，加州人現在最擔心的是意外醫療帳單問題。（美聯社）

最新調查結果顯示，加州人2025年最擔心的問題是意外醫療帳單，甚至超過住房支出。

聖荷西信使報報導，根據加州醫療保健基金會（California Health Care Foundation）最新公布的一項調查報告，64%的加州人現階段最擔心的問題是負擔不起意外醫療費用，48%最擔心的是支付房租或房貸，47%最擔心負擔不起食物。

加州醫療保健基金會市場分析與洞察主任史卓米克斯（Kristof Stremikis）稱，鑑於加州的住房和食品雜貨價格非常昂貴，這個調查結果著實令人震驚。

加州醫療保健基金會每年都會與芝加哥大學（University of Chicago）的無黨派民調機構進行這項調查，今年有2552名加州成年人接受這項調查。上一次意外醫療帳單位居榜首是在2022年新冠疫情仍肆虐之時。

2023年和2024年的調查發現，加州人當時最關心的是油價和其他交通費用問題，當時灣區油價飆升至每加侖6元以上，議會試圖穩定加州油價，但效果不盡人意。

專家表示，川普的「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）削減了聯邦政府對低收入人口醫療保險計畫的撥款，將導致無保險和保險不足的人數增加。

加州官員本周也表示，自從「平價醫療法」（Affordable Care Act）稅金減免的優惠於2025年底到期以來，加州醫療保險市場的新投保人數減少了32%。數據指出，「平價醫療法」的稅金減免政策為加州居民節省了25億美元。

加州醫療保健基金會的調查發現，加州人不喜歡這些變化。調查結果顯示，只有十分之一的加州人認為「大而美法案」會對其家庭負擔和獲得醫療保健能力產生正面影響，即使是共和黨人也只有42%表示支持。

另一項由無黨派機構凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）近期進行的民調也顯示，美國居民現在最擔心的是醫療保健支出，大多數人預期今年的醫療費用會增加。這項民調還發現，在這一問題上，較多獨立選民支持民主黨而非共和黨。

世報陪您半世紀

加州 民主黨 醫療保險

上一則

蘇拉諾華協第30屆新年晚會募款助學 感謝尹集成長年支持

下一則

NBC加州調查：各大超市比價 沃爾瑪最便宜

延伸閱讀

在加州養家有多難？單親帶3孩時薪要90美元

在加州養家有多難？單親帶3孩時薪要90美元
深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬

深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬
Covered California 在州政府的補助下，結束公開投保登記日期 目前續保人數仍維持穩定，但新投保人數則下降

Covered California 在州政府的補助下，結束公開投保登記日期 目前續保人數仍維持穩定，但新投保人數則下降
加州擬開徵「富豪稅」 專家揭合法避稅漏洞

加州擬開徵「富豪稅」 專家揭合法避稅漏洞
聯邦補助取消 加州全保自付額增

聯邦補助取消 加州全保自付額增
理財百科／應對意外支出 4成退休族現金不足

理財百科／應對意外支出 4成退休族現金不足

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚