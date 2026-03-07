加州房市崩 銷量比金融危機時少24%

示意圖為加州沙加緬度一處在售房屋。（美聯社）

南加多家媒體近日聚焦加州 民用房地產市場，稱加州購屋市場「崩盤」與全國的房屋銷售下滑截然不同：接近歷史最高峰的房價 、居高不下的房貸利率、購屋者財務負擔增加房屋還款額下降。新的一年，加州房地產市場面臨的挑戰依然巨大。

包括洛杉磯日報、橙縣紀事報、聖地牙哥論壇報等媒體近日分別發文，引用最新數據和專家意見分析加州民用房地產市場現狀，指出加州目前的購房市場大幅度下跌與全國的房屋銷售下滑截然不同。

近日公布的數字顯示，2023至2025年，加州房屋銷售量為95萬4423套，甚至低於2007至2009年金融危機期間的125萬套。也就是說，過去三年加州房屋出售量比全球金融危機期間房地產市場崩盤時期還少了24%。

同期間，2023至2025年全美房屋銷售量為1240萬套，比2007至2009年的1090萬套成長了13%。

事實上，最近三年全美購屋速度均有放緩。過去三年全美房屋銷售速度比過去18年平均慢了6%，而加州速度則下降了31%。

新數據顯示，加州2025年12月的房價中位數為71萬美元，比三年前上漲了9%，僅比歷史最高價低5%。全美中間房價在三年內則上漲了16%後，最終達到37.2萬美元，創下歷史新高。但兩項數據對比，加州房價中位數幾乎是全國的翻倍。

專家分析，高房價、高利率及還貸能力下降讓加州購房市場雪上加霜。過去三年，房地美（Freddie Mac）30年期平均抵押貸款利率從2023年初的6.3%升至7.6%，2025年12月回落至6.2%。

過去三年，加州購屋者的財務負擔增加了4%。而同期在全國範圍內，房貸還款額增加了11%。

加州房地產經紀人協會最新發布的報告顯示，加州首次購房者負擔能力指數急劇下降。2023至25年，加州只有30%的購房家庭符合購買首套住房資格，低於2007至2009年期間的49%。全國同期則有54%的家庭能夠負擔得起住房。