我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

防全軍覆沒 加州民主黨主席籲候選人退出州長選舉

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州民主黨主席希克斯公開呼籲候選人考慮退出州長選舉，以防因「參選爆炸」，在初選全軍覆沒。（美聯社）
加州民主黨主席希克斯公開呼籲候選人考慮退出州長選舉，以防因「參選爆炸」，在初選全軍覆沒。（美聯社）

加州民主黨領袖近日公開呼籲候選人退出州長選舉，以防在初選就全軍覆沒。

舊金山紀事報報導，加州約有45%的選民登記為民主黨人，登記為共和黨人的選民約占25%。然而，此次加州州長選舉的民主黨候選人多達九位，共和黨候選人只有兩位。在此情況下，民主黨票源可能被大量稀釋，可能使兩位共和黨候選人在初選中成為得票最高者。根據加州初選制度，得票最高的兩位候選人無論是哪個黨派，都可進入最終選舉。

加州選舉數據專家米契爾（Paul Mitchell）設立的網站3日預測，民主黨候選人在初選中全數遭到淘汰的可能性約15%。

有鑑於此，加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks）發出公開信說：「兩位共和黨候選人在初選中『封殺』所有民主黨候選人的可能性雖然不大，但並非完全不可能。」

在上周舉行的加州民主黨黨代表大會上，該黨未能就支持哪一位候選人達成共識。

希克斯在信中沒有點名任何候選人，但他呼籲所有候選人評估自己是否有勝算，如果沒有，就應該在3月6日前退出競選，因為6日是提交參選文件的截止日期。如果決定繼續參選，候選人應該在4月15日前再次評估自己的勝算，如果認為自己無法勝出，就應改為支持其他候選人。

不過，在2日舉行的一場論壇上，大部分民主黨候選人都拒絕公開聲明支持哪位競爭對手。主持人詢問七位出席候選人，如果被迫棄選，會選擇支持哪位對手，只有三位給出答案：億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）表示會支持前加州主計長余淑婷（Betty Yee），前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）表示會支持余淑婷或教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond），余淑婷則表示會支持史泰爾或維拉萊構沙，但沒有人表示會退出。

與此同時，加州州長紐森（Gavin Newsom）也尚未表態支持哪位候選人。

紀事報表示，紐森過去大多會避免回答有關州長選舉的問題，但他2日暗示，這種情況可能改變。

紐森說：「我走訪社區時，很少有人和我談論州長選舉，這很有意思，畢竟現在離選舉只剩幾周了。我或許應該積極參與一點。」

世報陪您半世紀

希克斯 洛杉磯 共和黨

上一則

西南航空傳只清頭等艙？坐經濟艙小心這些易髒區

下一則

核桃市暑期職缺可申請 時薪18至25元

延伸閱讀

共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書

共和黨德州聯邦參議員初選延長賽 川普可能為孔寧背書
德州國會議員初選 共和黨克倫紹、民主黨克勞基特敗選

德州國會議員初選 共和黨克倫紹、民主黨克勞基特敗選

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員

北卡州兩黨初選結果一如預期 庫柏、瓦利爭奪聯邦參議員
余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後

余淑婷選州長獲民主黨人士背書 民調卻殿後
佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺

佛利蒙市議員邵陽 競選加州眾議員起跑 支持者力挺

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格