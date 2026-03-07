防全軍覆沒 加州民主黨主席籲候選人退出州長選舉

加州民主黨主席希克斯公開呼籲候選人考慮退出州長選舉，以防因「參選爆炸」，在初選全軍覆沒。（美聯社）

加州民主黨領袖近日公開呼籲候選人退出州長選舉，以防在初選就全軍覆沒。

舊金山紀事報報導，加州約有45%的選民登記為民主黨人，登記為共和黨 人的選民約占25%。然而，此次加州州長選舉的民主黨候選人多達九位，共和黨候選人只有兩位。在此情況下，民主黨票源可能被大量稀釋，可能使兩位共和黨候選人在初選中成為得票最高者。根據加州初選制度，得票最高的兩位候選人無論是哪個黨派，都可進入最終選舉。

加州選舉數據專家米契爾（Paul Mitchell）設立的網站3日預測，民主黨候選人在初選中全數遭到淘汰的可能性約15%。

有鑑於此，加州民主黨主席希克斯 （Rusty Hicks）發出公開信說：「兩位共和黨候選人在初選中『封殺』所有民主黨候選人的可能性雖然不大，但並非完全不可能。」

在上周舉行的加州民主黨黨代表大會上，該黨未能就支持哪一位候選人達成共識。

希克斯在信中沒有點名任何候選人，但他呼籲所有候選人評估自己是否有勝算，如果沒有，就應該在3月6日前退出競選，因為6日是提交參選文件的截止日期。如果決定繼續參選，候選人應該在4月15日前再次評估自己的勝算，如果認為自己無法勝出，就應改為支持其他候選人。

不過，在2日舉行的一場論壇上，大部分民主黨候選人都拒絕公開聲明支持哪位競爭對手。主持人詢問七位出席候選人，如果被迫棄選，會選擇支持哪位對手，只有三位給出答案：億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）表示會支持前加州主計長余淑婷（Betty Yee），前洛杉磯 市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）表示會支持余淑婷或教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond），余淑婷則表示會支持史泰爾或維拉萊構沙，但沒有人表示會退出。

與此同時，加州州長紐森（Gavin Newsom）也尚未表態支持哪位候選人。

紀事報表示，紐森過去大多會避免回答有關州長選舉的問題，但他2日暗示，這種情況可能改變。

紐森說：「我走訪社區時，很少有人和我談論州長選舉，這很有意思，畢竟現在離選舉只剩幾周了。我或許應該積極參與一點。」