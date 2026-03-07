我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

Trader Joe’s可麗露回歸 民眾：價格划算

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
Trader Joe's推出的法式甜點可麗露（Cannelés）每盒四個，售價5.49元，在門市冷凍甜點區販售。（記者張庭瑜╱攝影）
美國連鎖超市Trader Joe's近期重新推出冷凍法式甜點「可麗露」（Cannelés），在北美華人社群掀起討論熱潮，不少民眾分享試吃心得與各種加熱方式，認為以超市價格即可品嘗到接近法式甜點店風味，吸引許多甜點愛好者嘗鮮。

記者日前在洛杉磯地區多間Trader Joe's門市看到，這款可麗露陳列於冷凍甜點區，每盒四個，售價5.49元。包裝標示為法式風格糕點，主打外層焦糖化酥脆、內部柔軟卡士達口感，鎖定喜愛歐式甜點的消費族群。產品為冷凍甜點，需加熱後食用。依包裝建議，可麗露可放入烤箱，以約華氏300度加熱約10至12分鐘，或以氣炸鍋華氏325度加熱5至6分鐘，再放涼至常溫享用。有網友實測分享，若希望外殼更酥脆，可在氣炸鍋中延長至約8分鐘，放涼後外層會形成較明顯的焦糖脆皮。

在華人社群平台「小紅書」上，不少網友貼出實拍照片與試吃心得。有消費者表示，Trader Joe's版可麗露「沒有明顯香精味」，內餡口感與法式甜點店版本相近，但也有人認為甜度偏高，「屬於典型法式甜點的甜度表現」，提醒平時少吃甜的民眾斟酌購買。也有網友提到，在紐約等大城市甜點店購買可麗露，單顆價格往往落在5至6元之間，相較之下，Trader Joe's四個售價5.49元，被不少人認為「以超市冷凍甜點來說相對划算」。

在社群平台Reddit的Trader Joe's討論區中，也有不少帖文提到這款甜點，「其實多年前就曾出現，近期再度回歸架上」。有老顧客留言表示，這曾是自己「多年前最喜歡的Trader Joe's甜點之一」，對再度上市感到驚喜。也有甜點愛好者指出，雖然與專門甜點店現烤可麗露相比，外殼的脆度與風味仍有差距，但以冷凍超市甜點的定位而言，「已經有不錯表現」，適合作為平價入門款，讓沒吃過可麗露的消費者先體驗其獨特口感。

可麗露又稱「波爾多可麗露」（Canelé de Bordeaux），起源於法國西南部城市波爾多，是當地具有數百年歷史的傳統甜點。其特色為外層經高溫烘烤形成深色焦糖化外殼，內部則是柔軟濕潤的蛋奶卡士達。

根據Trader Joe's包裝營養標示，每盒共有四份，每份為一個、重量43公克。單個可麗露熱量為130卡路里。主要原料包括牛奶、雞蛋、奶油、小麥粉與糖，並加入香草增添風味。

可麗露起源於法國波爾多（Bordeaux），特色為外層焦糖酥脆、內部柔軟的蛋奶口...
Trader Joe′s可麗露產品包裝與營養標示顯示，每個43公克，熱量130卡...
Trader Joe's門市冷凍甜點區販售可麗露，與檸檬條、起司蛋糕等甜點並列。...
