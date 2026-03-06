單親家庭生活難 時薪53元才夠 單身無子女最低要30元

加州生活成本日益攀升，每年需賺取更多的工資才能負擔基本開銷。（示意圖取自Unsplash）

在加州 生活有多困難？單親家庭視撫養的子女人數，所需收入從時薪53元到90元，才能過日子。

沙加緬度蜂報報導，不斷上漲的住房成本與日益高漲的油價，加州一直是全美生活成本最高州之一。根據2月15日更新的麻省理工學院（MIT ）生活工資計算表（Living Wage Calculator），2026年要負擔生活基本開銷所需的收入持續提高，成人每小時需賺取超過30美元；撫養三名子女的單親家長，每小時更需需賺取超過加州最低工資的五倍。

儘管加州最低工資為每小時16.90美元，比聯邦平均7.25美元高出近9美元，但仍不足以讓許多居民維持基本生活，物價上漲與住房壓力，使他們愈發困難。

MIT將生活工資定義為：一名全職工作者（每周40小時，或每年2080小時）為支付基本生活開銷（住房、食物、交通與醫療照護）所需賺取的時薪。家中有兩位上班的成人，列表時薪數字指的是「每一位」工作者需賺取的金額，前提是另一位成人也賺取同樣薪水，兩人合計才能支付家庭基本開銷。

根據最新生活工資計算表，加州2026年，不同家庭型態所需的生活工資時薪為：

無子女單身成年工作者30.48美元；有一名子女53.54美元；有兩名子女70.49美元；有三名子女90.66美元。

兩名成年工作者無子女19.68美元；兩名工作者與一名子女29.42美元；兩名工作者與兩名子女36.38美元；兩名工作者與三名子女46.03美元。

根據MIT，一名在加州獨居的單身成年人，稅前年收入至少需6萬3402美元，才能支付基本開銷。兩名工作成年人與三名子女的家庭，每年至少需賺取19萬1494美元，才能負擔食物、托育、交通與醫療等基本開支。

毫不意外，加州生活成本持續攀升。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics），截至2026年1月的前12個月，全國消費者物價上漲2.4%，食品價格上漲2.9%。MIT生活工資計算表顯示，自2025年2月以來，加州生活工資標準持續提高。例如一名無子女單身成年人，每小時如今需賺取比前一年多1.76美元時薪，才能勉強負擔基本開銷。

根據MIT，加州單身成年人平均每年在住房、食物、交通與醫療等基本需求上支出約5萬1416美元。兩名工作成年人與三名子女的家庭，年度生活開銷達15萬3884美元。民眾可上https://livingwage.mit.edu/states/06/locations查看所屬縣市薪資估算與生活成本分析。

MIT於2003年建立生活工資計算表，旨在全面估算一名全職工作者在其居住地，要支撐自己或家庭基本需求所需收入。該計算表提供具有地理區域差異的成本數據，包括食物、托育、醫療、住房、交通級其他基本需求，並納入縣、市都會區與州級稅務資料，涵蓋12種不同家庭類型。

MIT檢視全美3143個縣生活工資估算數據，以「反應全美各地生活成本的地理差異」，同時涵蓋384個都會統計區與50個州與華府特區。其他資料來源包括美國勞工統計局、美國農業部（USDA）與聯邦住房與城市發展部（HUD）等。