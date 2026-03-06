我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

單親家庭生活難 時薪53元才夠 單身無子女最低要30元

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州生活成本日益攀升，每年需賺取更多的工資才能負擔基本開銷。（示意圖取自Unsplash）
加州生活成本日益攀升，每年需賺取更多的工資才能負擔基本開銷。（示意圖取自Unsplash）

加州生活有多困難？單親家庭視撫養的子女人數，所需收入從時薪53元到90元，才能過日子。

沙加緬度蜂報報導，不斷上漲的住房成本與日益高漲的油價，加州一直是全美生活成本最高州之一。根據2月15日更新的麻省理工學院（MIT）生活工資計算表（Living Wage Calculator），2026年要負擔生活基本開銷所需的收入持續提高，成人每小時需賺取超過30美元；撫養三名子女的單親家長，每小時更需需賺取超過加州最低工資的五倍。

儘管加州最低工資為每小時16.90美元，比聯邦平均7.25美元高出近9美元，但仍不足以讓許多居民維持基本生活，物價上漲與住房壓力，使他們愈發困難。

MIT將生活工資定義為：一名全職工作者（每周40小時，或每年2080小時）為支付基本生活開銷（住房、食物、交通與醫療照護）所需賺取的時薪。家中有兩位上班的成人，列表時薪數字指的是「每一位」工作者需賺取的金額，前提是另一位成人也賺取同樣薪水，兩人合計才能支付家庭基本開銷。

根據最新生活工資計算表，加州2026年，不同家庭型態所需的生活工資時薪為：

無子女單身成年工作者30.48美元；有一名子女53.54美元；有兩名子女70.49美元；有三名子女90.66美元。

兩名成年工作者無子女19.68美元；兩名工作者與一名子女29.42美元；兩名工作者與兩名子女36.38美元；兩名工作者與三名子女46.03美元。

根據MIT，一名在加州獨居的單身成年人，稅前年收入至少需6萬3402美元，才能支付基本開銷。兩名工作成年人與三名子女的家庭，每年至少需賺取19萬1494美元，才能負擔食物、托育、交通與醫療等基本開支。

毫不意外，加州生活成本持續攀升。根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics），截至2026年1月的前12個月，全國消費者物價上漲2.4%，食品價格上漲2.9%。MIT生活工資計算表顯示，自2025年2月以來，加州生活工資標準持續提高。例如一名無子女單身成年人，每小時如今需賺取比前一年多1.76美元時薪，才能勉強負擔基本開銷。

根據MIT，加州單身成年人平均每年在住房、食物、交通與醫療等基本需求上支出約5萬1416美元。兩名工作成年人與三名子女的家庭，年度生活開銷達15萬3884美元。民眾可上https://livingwage.mit.edu/states/06/locations查看所屬縣市薪資估算與生活成本分析。

MIT於2003年建立生活工資計算表，旨在全面估算一名全職工作者在其居住地，要支撐自己或家庭基本需求所需收入。該計算表提供具有地理區域差異的成本數據，包括食物、托育、醫療、住房、交通級其他基本需求，並納入縣、市都會區與州級稅務資料，涵蓋12種不同家庭類型。

MIT檢視全美3143個縣生活工資估算數據，以「反應全美各地生活成本的地理差異」，同時涵蓋384個都會統計區與50個州與華府特區。其他資料來源包括美國勞工統計局、美國農業部（USDA）與聯邦住房與城市發展部（HUD）等。

世報陪您半世紀

加州 MIT

上一則

聖荷西 躍全美中產階級門檻最高城市

下一則

好市多退貨難易有地區差異 退這款商品員工最頭痛

延伸閱讀

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉
加州1725名公務員加班費破10萬 最高飆41萬

加州1725名公務員加班費破10萬 最高飆41萬
博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰
聯邦補助取消 加州全保自付額增

聯邦補助取消 加州全保自付額增
報稅特刊／地方篇／加州居民今年報稅 有幾點不同

報稅特刊／地方篇／加州居民今年報稅 有幾點不同
26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言最大財務難題是這個

26歲女年收5.3萬在曼哈頓生活 坦言最大財務難題是這個

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點