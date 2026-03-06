調查：近50%教師想未來10年內離職

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
調查發現，接近半數的加州教師打算在未來十年內離職（美聯社）
調查發現,接近半數的加州教師打算在未來十年內離職(美聯社)

根據教育周刊（Education Week）的年度「教學狀況」報告（The State of Teaching），儘管加州的教師士氣平均略高於美國其他州，但打算在未來十年內離開教職的人數比率也高於其他州。

EdSource表示，這項對全美5802名教師進行的調查發現，教師士氣繼去年略有改善之後，今年的士氣再度下降。

教育周刊研究中心主任克茲（Holly Kurtz）說：「大量證據顯示，全國教師士氣持續下降，從某些方面來看，已經降至近年來最低點。」

EdSource表示，這項教師士氣調查的指數範圍從負100到正100。據據顯示，全美教師整體的士氣指數為13分，加州教師的士氣指數為16分。但是，近50%的加州教師計畫在未來十年內退休或辭職，而全美計畫在未來十年內退休或辭職的教師比率只有35%。

教育周刊的年度調查結果與加州教師協會1月公布的一項調查結果相似。加州教師協會的調查發現，大多數教師對自己的工作感到滿意，但有40%的教師考慮在幾年內離開這個行業，其中近一半是出於經濟因素。

在各州持續面臨教師短缺的問題之際，教師士氣顯得格外重要，尤其是較難招募到教師的特殊教育、科學、技術、數學、工程和雙語教師等職位。

灣區聖拉菲（San Rafael）特拉林達高中（Terra Linda High School）社會科學教師羅賓斯（Alex Robins）表示，教師士氣低落會直接影響學生，士氣高昂的教師能營造積極的學習環境，幫助學生享受學習的樂趣。

加州

華人分租：健康女性 單身未婚優先 涉歧視後果嚴重

擁抱高樓層 蒙克萊之村建成 350間公寓提供多樣化房型

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30

