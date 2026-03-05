名醫示警：糖友激增 恐受「偽健康」食品誤導

加州Function Health共同創辦人海曼（Mark Hyman）博士直言，超加工食品與垃圾食物「根本稱不上是食物」，因為它們無法支持生物體的健康，反而會破壞大腦的飽足感機制。(Pexels/Kenneth Surillo)

福斯新聞（Fox News）報導，美國民眾每日攝取的許多食品雖打著「健康」旗號，卻可能正在無形中摧毀身體健康。加州Function Health共同創辦人海曼（Mark Hyman）博士近日接受Fox News Digital專訪時發出嚴正警告，指出美國人日常飲食中充斥著精緻澱粉與糖分，其危害程度令人震驚。

海曼博士在其新書《Food Fix Uncensored》中提到，他對現代人的早餐選擇感到「震驚」。他指出，大多數人的早餐基本上就是一堆糖分，包括瑪芬蛋糕、貝果、牛角麵包，以及添加糖的咖啡或茶。

即便是一些宣稱「高蛋白」的新興健康趨勢產品，在海曼眼中也存在風險。他指出，許多蛋白質奶昔其實含有大量糖份。他戲稱：「只要包裝上標榜健康宣稱的食品，通常對你都不好。」

針對日益嚴重的肥胖與糖尿病危機，海曼博士指出數據顯示，現在每三名青少年中，就有一人患有第二型糖尿病或糖尿病前期。他痛心地形容這種現象「簡直是犯罪」。

海曼強調，問題的核心在於人們將「甜點」誤當作早餐在吃，導致身體陷入高血糖與高胰島素的惡性循環。

比起精確計算卡路里，海曼博士建議民眾應更專注於食物對生物機能的影響：

•選擇蛋白質與優質脂肪：早餐應以原型蛋白質與脂肪為主。海曼分享自己的早餐通常是添加乳清蛋白、酪梨與冷凍莓果的果昔，或者是雞蛋配酪梨。

•穩定胰島素：低澱粉、低糖、高蛋白與高脂肪的飲食能避免血糖大幅波動，防止胰島素激增導致脂肪堆積。

•遠離超加工食品：海曼直言，超加工食品與垃圾食物「根本稱不上是食物」，因為它們無法支持生物體的健康，反而會破壞大腦的飽足感機制。

海曼博士最後呼籲，當人們攝取「真正的食物」而非加工品時，身體自然會啟動調節機制，產生飽足感，進而打破肥胖與代謝疾病的循環。