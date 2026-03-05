法廊快報／車輛登記過期有寬容期 仍應速繳錢

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
在網路上做車輛登記續期是非常方便的方式。 (dmv.ca.gov)
加州的法規似乎多如牛毛，你以為車輛登記證過期後再開上路就會被警察抓，但州法規定警察不能只因這個理由馬上攔截你。但還是該及時繳錢才對，因為過期罰款相當重。

舊金山紀事報報導，如果您的加州車輛登記（vehicle registration）已過期，您有很短的寬容窗口，然後警察才能僅憑此原因攔停您的車輛，但您沒有額外的時間來繳納罰款。

一項於2024年7月1日生效的州法限制了警方僅因車輛登記過期而攔停車輛的情況。該法並未免除滯納金，在許多情況下，駕駛仍可能被開罰單。具體規定如下：

根據州議會第256號法案，警方通常不能僅因車輛登記過期而攔停車輛，直到車輛登記過期月份後的第二個月。例如，如果您的車輛登記在1月過期，警方通常要到3月才能僅因車輛登記過期而攔停您。

這並不意味著車輛登記過期是合法的；它只是限制了車輛登記過期可以作為唯一交通攔截理由的情況。如果您因其他違規行為（例如超速、尾燈損壞或其他車輛法規問題）而被攔停，您仍可能因車輛登記過期而被開罰單。

那麼繳費有寬限期嗎？答案是沒有。根據DMV規定，如果您錯過了車輛登記的到期日，將立即產生滯納金。滯納金的計算方式為：車輛牌照費的一定比例，加上滯納登記費和加州公路巡邏隊滯納金。這些費用與您因違規而被傳訊可能面臨的任何法院罰款無關。

「未提供有效登記證明」的基本罰款為50美元，加上州府和縣府的評估費用後，總罰款金額通常為281美元。具體金額可能因縣和違規情況而異。不論是什麼原因沒及時繳錢，避免更多罰款的最佳方法是盡快繳錢續期。

大多數駕駛員在收到續期通知後，即可透過DMV網站 www.dmv.ca.gov 在線續期。通常，您需要提供以下資訊：車牌號碼、車輛識別號碼 (VIN) 的後五位數字、有效的付款資訊（信用卡、金融卡或支票帳戶）。如有需要，請提供有效的保險證明、電子廢氣排放檢測合格證明。

