UCLA預測：全州經濟增速超水平 就業卻疲弱

加州經濟被形容為「新兩極經濟」的雙軌發展，有產業蓬勃向前，也有產業放緩，而近期的貨物流動指標已回升。（示意圖，美聯社）

洛杉磯加州大學（UCLA）周三（4日）發布的美國經濟預測報告指出，加州的經濟增長速度繼續超越全美水平，但職位招募疲軟，加上近兩年來一直的高失業率，仍然限制著發展。而且，加州經濟出現「分化」現象，即人工智能和航空航太產業表現強勁，但建築、零售和酒店業則出現萎縮。

洛杉磯日報報導了上述預測報告。該報告為UCLA商學院安德森經濟預測中心2026年春季預測，指出雖然加州經濟連續四季的增速跑贏全國，但職位招募跟不上生產力，經濟學家稱之為經濟結構性失衡。該商學院預測中心主任尼克爾斯堡（Jerry Nickelsburg）在報告中寫道：「一般而言，就業增長與產出和收入的增長是同步的，但現時實際情況卻相反。」

UCLA經濟學家採用此預測報告所發展的每月國內生產毛額（GDP），來估算出加州第四季的按年經濟增長率為3.8%，遠勝同期全美的1.4%初步預期。但另一方面，加州去年的非農就業人數卻下降，是自疫情爆發以來首次持續萎縮。而且，加州12月的失業率為5.5%，是近兩年來持續居於5%以上。

該預測形容加州處於「新兩極經濟」之中，一方面由人工智能和航空航天等的高生產力產業驅動，但卻面對部分產業增長放緩，包括建築、零售、休閒和酒店業。

報告顯示，2026年初，近70%的美國創投資金流向加州。航空航太和電腦系統設計產業的招募已開始復甦，而貨物流動指標（包括港口活動和航空貨運量）已反彈至或超過疫情前的水平。若然增長勢頭持續，這些產業預計將在2027和2028年推動更大的就業增長。

但另一方面，住房建設仍然受到勞工短缺、關稅帶來相關物料的成本及融資條件所限制。

預測顯示，加州2026年的平均失業率為5.6%，將逐步降至2027年的4.8%及2028年的4.4%。今年總就業增長率則為0.9%，將逐步升至2027年的1.8%及2028年的2.1%。個人實質收入增長率則預計為2026年的1.9%，亦逐步增至2027年的2.8%及2028年的2.7%。

全國而言，儘管關稅提升、供應鏈中斷和出現聯邦政府長期停擺，2025年的全美經濟仍有2.2%增長，2026年的GDP增長則預測接近3%，這是受到所得稅減免、財政擴張及人工智能基礎設施持續作出資本投放而帶動。

人工智能發展的資本支出預計將在2026年達到約6600億美元，約占GDP的2%。勞動市場在2025年雖然停滯，但失業率已從2025年底的4.5%高點，小幅下降至4.3%。

但預測提出警示，隨著財政刺激、人工智能投資和勞動力狀況改善，現時全國的主要風險，已從經濟萎縮轉向潛在的經濟過熱。