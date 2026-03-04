看似富裕 加州家庭淨資產中位數僅居全美第12

全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

洛杉磯 KTLA 5報導，在美國，居住地對個人財富水平的影響力超乎想像。根據最新研究顯示，全美各州家庭淨資產中位數存在巨大鴻溝，僅僅因為落籍州別的不同，家庭財富淨值可能從6萬2000美元一路攀升至近70萬美元，貧富差距高達十倍之多。

理財專業網站SmartAsset近日分析美國普查局的最新數據，發布了一份詳盡的全美各州家庭淨資產報告。在這份調查中，夏威夷州以69萬2700美元的驚人中位數遠遠甩開其他州份，傲視全美奪下冠軍寶座。緊隨其後的是華盛頓州與新罕布夏州，這兩個州的家庭平均淨資產約落在40萬至45萬美元之間。

備受關注的加州 雖然以百萬富翁密度極高而聞名，但在這份反映普遍家庭財富水平的名單中，表現卻僅位列全美第12名，其家庭淨資產中位數為27萬3800美元。相較之下，位居天平另一端的州份財富數據則顯得相對低迷，阿肯色州（Arkansas）以6萬2500美元墊底，而新墨西哥州與奧克拉荷馬州也分別僅有7萬7500美元與7萬8510美元的水準。這份數據清晰勾勒出美國不同地理區域間，在產業結構、生活成本與財富累積能力上的顯著差異。