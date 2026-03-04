香水噴脖頸傷甲狀腺？醫師：缺乏科學證據 別恐慌

部分媒體報導指出，香水若噴在脖子上，可能影響甲狀腺功能。醫師表示，這類說法缺乏科學證據支持。（Pexels）

不少人早晨出門前習慣在頸側輕噴香水，不過近日部分媒體報導指出，香水若噴在脖子上，可能影響甲狀腺功能。醫師表示，這類說法缺乏科學證據支持，民眾不必過度恐慌，但可留意產品成分與使用方式。

根據生活資訊平台Good Housekeeping的報導，相關討論多半圍繞「內分泌干擾物質」（endocrine disruptors）。部分香氛成分被認為可能干擾人體荷爾蒙，包括雌激素與參與新陳代謝的甲狀腺荷爾蒙，因此有人推論，若將香水直接噴在甲狀腺所在的頸部，可能對腺體造成影響。

Boston Medical Center的內分泌科醫師Elizabeth Pearce指出，即使某些香氛成分具有潛在干擾甲狀腺的特性，也與是否噴在脖子上無關。她強調，目前沒有證據顯示，外用香水會因為接近甲狀腺位置而產生特殊風險。

另一位內分泌科醫師Kathleen Wyne解釋，香水噴灑後，大多數成分會透過皮膚進入皮下微血管，隨血液循環至全身器官，要直接滲透至甲狀腺幾乎不可能。

儘管如此，專家仍建議在可行範圍內減少接觸已知的內分泌干擾物。醫師Florence Comite指出，香水中常見的鄰苯二甲酸酯（phthalates）可幫助香味持久，但屬於內分泌干擾物。

她建議民眾選購香水、肥皂或乳液時，可留意是否含有phthalates或對羥基苯甲酸酯（parabens）。不過，由於香氛配方多屬商業機密，標籤未必完整揭露所有成分。某些合成麝香或濃重木質調香氣，可能含有galaxolide與tonalide等成分，也被認為可能干擾甲狀腺功能。此外，內分泌干擾物也可能出現在食品包裝、食物與飲用水中。

醫師也提醒，懷孕期間甲狀腺荷爾蒙分泌量約增加50%，腺體負荷較大，因此孕婦與哺乳期婦女若對產品成分有疑慮，可考慮減少使用或選擇成分較單純的產品。

至於使用方式，醫師指出，雖然噴在脖子上不會對甲狀腺造成特殊風險，但並不建議將香水直接噴在臉部附近。來自University of Rochester Medicine的肺科醫師Daniel Croft表示，香水氣霧可能誘發氣喘症狀，因此氣喘患者應避免使用濃烈香氛。

專家建議，若想降低吸入風險，可先屏住呼吸，將香水噴向空中，再走入香霧中，離開後再吸氣。

專家強調，維持甲狀腺健康應從整體生活方式著手，包括均衡飲食、適量攝取碘，以及留意疲倦、掉髮、月經異常、便祕、體重突然改變、焦慮或心悸等症狀。