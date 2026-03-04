個人加班費州府1725員工超過10萬元 有人逾年薪2倍

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州公路巡警局約4%的警員，名列全州加班費最高收入。（加州公路巡警局X平台）
加州公路巡警局約4%的警員，名列全州加班費最高收入。（加州公路巡警局X平台）

沙加緬度蜂報報導，根據加州主計長辦公室（State Controller's Office）最新數據，2025年有1725名州府員工加班費超過10萬美元。其中四分之一任職於加州懲教廳（CDCR）、四分之一來自加州公路巡警局（CHP）、另四分之一則在加州森林暨防火廳（Department of Forestry and Fire Protection）與加州消防廳（Cal Fire），其餘分布於其他多個州府部門，包括州立醫院等。

去年加班收入最高者為巡警局警長湯博克（Leonard Tomboc），其加班費達41萬4599美元，年薪為22萬3438美元。根據Linkedln，湯博克服務於舊金山縣，在巡警局任職超過30年。另一名懲教廳醫師助理墨蘭達（Rafael Miranda），加班收入達39萬2300美元，為年薪17萬6358美元的兩倍。

一般來說，加班費不會納入州府員工退休金計算，然部分屬於加州公務員退休基金系統且從事安全相關工作成員，若正常工時高於聯邦標準，加班費可計入退休金計算基礎。

去年有五個加州部門加班支出超過1億美元，按支出高低依次為懲教廳5億9300萬美元；加州森林及防火廳3億8500萬美元；巡警局2億7000萬美元；州立醫院1億6600萬美元；加州交通廳1億4萬美元。

巡警局1萬2000名員工中，約4%名列全州加班費最高收入，每人超過10萬美元。該機構發言人科菲（Jaime Coffee）聲明表示，加州公路巡警局加班支出「反應全天候、全州公路安全任務實際需求。」她說，警員若接到傳票須出庭，且負責政要及高官維安，這些都增加支出。她還表示，巡警局相當一部分加班費來自可報銷服務，如活動或工地額外保全，費用由合約單位支付，但透過加州薪資系統發放。

巡警局警員加班費按工會協議決定。由於該談判單位特殊的薪資計算公式，巡警局成員薪資成長速度快於加州其他執法人員。無黨派立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）曾建議檢討或廢除該薪資公式，因其導致政府成本大幅增加。

一些機構加班費用上升。巡警局去年2億7100萬美元，七年前僅為1億5800萬美元。加州消防廳近年加班支出比例亦上升，部分原因是實施新的消防排班制度，改善員工作息。懲教廳2019年至2025年加班支出則減少1000萬美元，但同期部門總薪資支出增加4億6100萬美元。自2021年起，該部門關閉三座監獄，並計畫今年稍晚關閉河濱縣一處設施，以降低監禁成本。該機構並未回應媒體詢問。

加州懲暨警務人員協會主席弗洛德（Neil Flood）表示，「加班費為1.5倍薪資是合約協商一部分，但長期解決之道是充足的人力配置，減少加班依賴，維持安全。」然加州政策中心（California Policy Center）政府事務與教育政策副總裁克里斯汀森（Lance Christensen）則認為，工會試圖透過「操控加班制度」提高員工薪資，「並非因這些機構缺乏人力。」

