私密景點／全美十大最佳路邊景點 加州占4個

位於加州聖荷西的溫徹斯特神祕屋（Winchester Mystery House）屬維多利亞式豪宅，深受歷史愛好者、超自然現象愛好者及探奇旅人所喜愛。（溫徹斯特神秘屋官網）

沙加緬度蜜蜂報（Sacramento Bee）引述博彩公司Betway Casino的一項最新研究指出，加州 擁有全美多個最佳路邊景點。在該公司根據多項數字作出分析後，列出全美十大最美路邊景點，加州四景點上榜，為所有州之冠。當中，加州的路邊勝地首推聖荷西 的溫徹斯特神祕屋（Winchester Mystery House）。

Betway Casino在2月18日發布的資料中表示：「加州以其獨特的路邊景點而聞名，使其成為熱門旅遊區。當中共有四個景點躋身全國前十，數目比其他任何州都多。」

加州在全國十大路邊景點中上榜的四個地點為：位列全國第五的溫徹斯特神祕屋、第六位的玻璃海灘（Glass Beach）、第七位的救贖山（Salvation Mountain），以及第八位的麥棠娜旅館（Madonna Inn）。

溫徹斯特神祕屋位於聖荷西，Betway Casino形容其「建築奇特」，深受歷史愛好者、超自然現象愛好者，以及喜歡探奇的旅行者所鍾愛。這屋佔地2萬4000平方英尺，屬維多利亞式豪宅，曾是溫徹斯特步槍女繼承人莎拉溫徹斯特（Sarah Winchester）的故居。據其官網介紹，其建築歷時36年，從最初八間房的農舍，擴建至現時擁有160個房間的龐大莊園。

第六位的玻璃海灘位於布拉格堡（Fort Bragg），灘上布滿從大海廢物而來的玻璃構成斑斕色彩，締造了迷人的海岸線，是加州海岸最熱門的拍照景點之一。

位居第七救贖山位於加州帝國縣（Imperial County）的尼蘭德附近（Niland）。這是一座人造山丘，由藝術家倫納德奈特（Leonard Knight）耗時30年打造，表面塗有50萬加侖乳膠漆。

第八位的麥棠娜旅館位於聖路易奧比斯波（San Luis Obispo），以其媚俗美態和奇特配色而廣受歡迎，因而上榜。Betway Casino形容：「這旅館外觀是耀眼的粉紅色，內裡有各種主題鮮明的設計，因而聞名，有眾多忠實擁躉，一直是加州最令人愉悅的另類公路體驗之一。」

Betway Casino評選的美國十大必遊路邊景點，其他六名依序如下：

1.佛州奧蘭多鱷魚樂園（Gatorland）

2.田納西州孟菲斯的太陽錄音大樓（Sun Studio）

3.威斯康辛州斯普林格林的岩石屋（House on the Rock）

4.德州阿馬裡洛的凱迪拉克牧場（Cadillac Ranch）

9.北卡羅來納州的吹岩（Blowing Rock）；

10.俄勒岡州奧特石的魔鬼碗（Devils Punch Bowl）

Betway Casino提及其評選景點的方法時表示，先分析全美80多個最受遊客歡迎的路邊景點，再參考TripAdvisor的評論數量、全球搜尋數據及每個熱門景點在Instagram上的貼文數量，最終得出排名。