比起高價品省著塗 便宜防曬乳塗抹量多 護膚更有效

舊金山加大皮膚科研究顯示，低價防曬乳或許比高價防曬乳更能有效保護皮膚。（取自Pexels）

隨著天氣回暖，人們可能開始添購防曬乳。而一項新研究顯示，低價防曬乳的保護效果或許比高價防曬乳更好。

舊金山 紀事報報導，舊金山加大皮膚科醫師一項新研究指出，人們一年防曬乳成本最低可低至40美元，也可能高達1400美元。

根據這項本月發表在「美國醫學會皮膚病學期刊」（JAMA Dermatology）的研究報告，防曬係數（SPF）相同的防曬乳每次使用的費用可能從4美分到3.97美元不等，主要取決於塗抹面積和產品價格，價差將近18倍。

舊金山加大皮膚病學教授瑪莉亞•魏（Maria Wei）是這項研究的第一作者，專門研究黑色素瘤和其他皮膚癌的她說：「我們想傳達的訊息是，儘管防曬乳的單位價差很大，但含有相同活性成分和防曬係數的防曬乳，其功能和保護性卻是相同的。」

魏醫師說：「研究發現，人們如果購買高價防曬乳，可能會無意識地節省著用，造成塗抹量不夠。但如果他們使用較便宜的防曬乳，使用量可能變多，從而獲得更好的防護效果。」

魏醫師表示，防曬乳有助預防皮膚癌，建議每天使用，以減少有害紫外線照射。她指出，研究發現，人們平均只塗抹了產品標籤上標示的防曬係數所需用量的一半。

事實上，過去多項研究已顯示，防曬乳價格愈高，人們為了省錢下意識塗抹的量就愈少，導致保護效果降低。

魏醫師說：「建議大家使用價格較低的防曬乳，同時採用其他防曬措施，例如戴帽子、穿長袖上衣和長褲，防曬效果會更好。如果含有相同的活性成分和防曬係數，在防護紫外線輻射方面，低價防曬乳和高價防曬乳的效果是一樣的。」

這項研究分析了沃爾瑪 （Walmart）出售的三種防曬乳，並根據其2025年價格計算了它們的成本。這三種防曬乳每盎司價格分別為0.57美元、1.21美元和10美元。

報告指出，穿著短褲在海灘上待一周，防曬乳費用約為7到115美元；穿著比基尼在海灘上待一周，費用約為8到136美元；在室內工作一年，費用約為40到689美元；在戶外工作一年，費用約為82到1429美元。