我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

比起高價品省著塗 便宜防曬乳塗抹量多 護膚更有效

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山加大皮膚科研究顯示，低價防曬乳或許比高價防曬乳更能有效保護皮膚。（取自Pexels）
舊金山加大皮膚科研究顯示，低價防曬乳或許比高價防曬乳更能有效保護皮膚。（取自Pexels）

隨著天氣回暖，人們可能開始添購防曬乳。而一項新研究顯示，低價防曬乳的保護效果或許比高價防曬乳更好。

舊金山紀事報報導，舊金山加大皮膚科醫師一項新研究指出，人們一年防曬乳成本最低可低至40美元，也可能高達1400美元。

根據這項本月發表在「美國醫學會皮膚病學期刊」（JAMA Dermatology）的研究報告，防曬係數（SPF）相同的防曬乳每次使用的費用可能從4美分到3.97美元不等，主要取決於塗抹面積和產品價格，價差將近18倍。

舊金山加大皮膚病學教授瑪莉亞•魏（Maria Wei）是這項研究的第一作者，專門研究黑色素瘤和其他皮膚癌的她說：「我們想傳達的訊息是，儘管防曬乳的單位價差很大，但含有相同活性成分和防曬係數的防曬乳，其功能和保護性卻是相同的。」

魏醫師說：「研究發現，人們如果購買高價防曬乳，可能會無意識地節省著用，造成塗抹量不夠。但如果他們使用較便宜的防曬乳，使用量可能變多，從而獲得更好的防護效果。」

魏醫師表示，防曬乳有助預防皮膚癌，建議每天使用，以減少有害紫外線照射。她指出，研究發現，人們平均只塗抹了產品標籤上標示的防曬係數所需用量的一半。

事實上，過去多項研究已顯示，防曬乳價格愈高，人們為了省錢下意識塗抹的量就愈少，導致保護效果降低。

魏醫師說：「建議大家使用價格較低的防曬乳，同時採用其他防曬措施，例如戴帽子、穿長袖上衣和長褲，防曬效果會更好。如果含有相同的活性成分和防曬係數，在防護紫外線輻射方面，低價防曬乳和高價防曬乳的效果是一樣的。」

這項研究分析了沃爾瑪（Walmart）出售的三種防曬乳，並根據其2025年價格計算了它們的成本。這三種防曬乳每盎司價格分別為0.57美元、1.21美元和10美元。

報告指出，穿著短褲在海灘上待一周，防曬乳費用約為7到115美元；穿著比基尼在海灘上待一周，費用約為8到136美元；在室內工作一年，費用約為40到689美元；在戶外工作一年，費用約為82到1429美元。

世報陪您半世紀

舊金山 沃爾瑪

上一則

2026聖蓋博燈會點亮歷史街區 21、22日璀璨登場

下一則

房地產經紀收入百萬僅繳稅770元 判兩年監禁罰50多萬

延伸閱讀

聯邦補助取消 加州全保自付額增

聯邦補助取消 加州全保自付額增
瓦斯爐 恐是灣區居民面臨的頭號汙染源

瓦斯爐 恐是灣區居民面臨的頭號汙染源
洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要
Trader Joe's蟬聯金山最廉價超市 同款商品價格不到Bi-Rite一半

Trader Joe's蟬聯金山最廉價超市 同款商品價格不到Bi-Rite一半
黑巧克力1關鍵成分可延緩老化？ 英研究證實

黑巧克力1關鍵成分可延緩老化？ 英研究證實
平價牙齒美白筆 有效消除咖啡、茶遺留痕跡

平價牙齒美白筆 有效消除咖啡、茶遺留痕跡

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套