絕跡數十年 瀕危紅狐重現太浩湖

太浩湖發現罕見內華達山脈紅狐。（加州漁獵局臉書截圖）

Parade Pets報導，長期以來，外界一度懷疑罕見的內華達山脈紅狐（Sierra Nevada red fox）已消失於加州 野外，然加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）日前宣布，太浩湖（Lake Tahoe）西岸，接近黑木峽谷（Blackwood Canyon）一帶自動相機捕捉到其身影。據悉，該物種已數十年未在太浩湖地區現身，上一次通報目擊紀錄，可追溯至20世紀中葉。

內華達山脈紅狐主要棲息於海拔5000呎（約1524公尺）以上高山環境，地處偏遠，研究人員難以評估現存數量。漁獵局官員表示，目前無法確定牠們當年離開該區的確切時間，但可以確定此物種自20世紀中葉起明顯減少。漁獵局資深環境科學家史特默（Chris Stermer）告訴福斯FOX 40，「此次紀錄有重大意義。我們認為這代表其棲息範圍擴展，也是該族群復甦的象徵。」

事實上，近年來加州其他地區，也曾出現該物種零星出現目擊紀錄，包括2010年在索諾拉隘口（Sonora Pass）附近，及惠特尼山（Mount Whitney）以南約十哩、接近科頓伍德隘口（Cottonwood Pass）一帶。多數目擊紀錄出現於自動感應相機畫面中，相關單位也呼籲疑似看到的民眾主動通報。

今年1月，漁獵局在猛獁湖（Mammoth Lakes）首度成功捕捉一隻內華達山脈紅狐，替其配戴追蹤項圈，讓研究該物種提供正精確方法，有助於了解牠們在山區的分布與數量。該機構環境科學家勞森（Julia Lawson）新聞稿中指出，「這代表我們歷時十年，透過遠端相機與糞便調查確認內華達山南段狐狸活動範圍，及三年密集誘捕工作最終成果。」她指出，該物種天性會刻意避開人群，調查工作格外困難。官員期盼透過收集到的數據，清楚掌握這一瀕危物種生態環境，提供後續保育依據。