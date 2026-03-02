我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

絕跡數十年 瀕危紅狐重現太浩湖

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
太浩湖發現罕見內華達山脈紅狐。（加州漁獵局臉書截圖）
太浩湖發現罕見內華達山脈紅狐。（加州漁獵局臉書截圖）

Parade Pets報導，長期以來，外界一度懷疑罕見的內華達山脈紅狐（Sierra Nevada red fox）已消失於加州野外，然加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）日前宣布，太浩湖（Lake Tahoe）西岸，接近黑木峽谷（Blackwood Canyon）一帶自動相機捕捉到其身影。據悉，該物種已數十年未在太浩湖地區現身，上一次通報目擊紀錄，可追溯至20世紀中葉。

內華達山脈紅狐主要棲息於海拔5000呎（約1524公尺）以上高山環境，地處偏遠，研究人員難以評估現存數量。漁獵局官員表示，目前無法確定牠們當年離開該區的確切時間，但可以確定此物種自20世紀中葉起明顯減少。漁獵局資深環境科學家史特默（Chris Stermer）告訴福斯FOX 40，「此次紀錄有重大意義。我們認為這代表其棲息範圍擴展，也是該族群復甦的象徵。」

事實上，近年來加州其他地區，也曾出現該物種零星出現目擊紀錄，包括2010年在索諾拉隘口（Sonora Pass）附近，及惠特尼山（Mount Whitney）以南約十哩、接近科頓伍德隘口（Cottonwood Pass）一帶。多數目擊紀錄出現於自動感應相機畫面中，相關單位也呼籲疑似看到的民眾主動通報。

今年1月，漁獵局在猛獁湖（Mammoth Lakes）首度成功捕捉一隻內華達山脈紅狐，替其配戴追蹤項圈，讓研究該物種提供正精確方法，有助於了解牠們在山區的分布與數量。該機構環境科學家勞森（Julia Lawson）新聞稿中指出，「這代表我們歷時十年，透過遠端相機與糞便調查確認內華達山南段狐狸活動範圍，及三年密集誘捕工作最終成果。」她指出，該物種天性會刻意避開人群，調查工作格外困難。官員期盼透過收集到的數據，清楚掌握這一瀕危物種生態環境，提供後續保育依據。

世報陪您半世紀

加州

上一則

報稅時驚現已報稅？身分恐被盜 專家教你一招預防

下一則

科技監控快速擴張、邊界模糊 法律慢半拍專家憂

延伸閱讀

太浩湖雪崩初步報告 倖存者僅10分鐘生死營救

太浩湖雪崩初步報告 倖存者僅10分鐘生死營救
南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷

南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷
優勝美地遇冬季風暴 「火瀑布」未來數日恐難再現

優勝美地遇冬季風暴 「火瀑布」未來數日恐難再現
致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運

致命雪崩 加州府展開調查 導覽公司暫停營運
刺蝟獲選愛沙尼亞2026年度動物 提醒人類別誤傷

刺蝟獲選愛沙尼亞2026年度動物 提醒人類別誤傷
攝影師闖棲地捕捉擺拍破壞環境 印度銀河蛙全消失恐滅群

攝影師闖棲地捕捉擺拍破壞環境 印度銀河蛙全消失恐滅群

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦