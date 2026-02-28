好市多不惜停售部分熱門商品 原因...

近年來好市多有不少受人喜愛商品下架，但消費者仍可找到許多新奇新品。（美聯社）

The Street報導，在好市多 （Costco）購物一直是許多粉絲享受的過程，那裡有優惠價、獨家販售特色商品，結帳離開前，還能到熟食區買到便宜美味餐點。然而，該公司近年陸續停產多項商品，從科克蘭（Kirkland）巧克力片到熟食區綜合披薩等，令這些商品死忠粉感到惋惜。

好市多販售許多只能在自家門市買到的商品，因它們來自自家品牌科克蘭。儘管部分商品僅暫時性下架，但過去幾年中，仍有不少商品成了絕響，包括科克蘭巧克力片（Kirkland chocolate chips）、熟食區吉拿棒（churros）、科克蘭鄉村法式麵包（Kirkland Country French bread）、綜合比薩（Combo pizza）、科克蘭豆奶（Kirkland soy milk）和巨無霸瑪芬（Jumbo muffins）等。

有時好市多會用類似商品作為替代，如知名巨無霸瑪芬雖不再於烘焙區固定販售，但消費者仍可買到口味多樣，尺寸較小的瑪芬。不過，該大宗貨物巨頭不一定會替每種下架商品找出替代版，不少消費者感到失落，甚至在Reddit上開設專門討論帖，表達惋惜壞念之情。

事實上，好市多停產這些商品自有其考量。有時某些看似受歡迎，但若銷售速度不夠理想者，仍可能被淘汰。根據福斯商業（Fox Business），科克蘭豆奶就是因銷售表現不佳遭下架，即使仍有不少死忠粉。

其他情況下，也可能會為了新品讓出貨架空間。對會員而言，「尋寶式購物體驗」是在好市多購物最大價值與樂趣之一，走在賣場上，往往可發現新奇商品。為了讓這種驚喜感持續，部分舊商品必需讓路。

而在多數情況下，商品下架關鍵仍在於價格。好市多對自有品牌科克蘭聲譽極為重視。若公司無法在自有商品上提供卓越價格優勢與價值感，就會選擇讓其退位。