調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

編譯組／綜合報導
全美貨價最平宜的六家超市，以好市多為首，全勝老大牌沃爾瑪。（美聯社）
在物價持續高漲的背景下，「消費者報告」（Consumer Reports）於2025年夏季末就美國六大城市內眾多雜貨零售超市的貨價，跟全美最大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart）的全國平均價格作出比較，發現有六家零售超市的價格低於沃爾瑪，當中更以好市多位居榜首。

Yahoo新聞的生活專欄（Life）報導，上述「消費者報告」的物價調查涵蓋的六個城市為波士頓、芝加哥、達拉斯／福和市、丹佛、洛杉磯／南加州，以及維吉尼亞海灘。調查結果顯示，雖然沃爾瑪為全美最大型連鎖超市，在50個州擁有4600家門店，但價格不敵以下六家零售超市的低廉。以下超市以價格最相宜的程度順序列出：

1.好市多（Costco）佔第一位，平均貨價比沃爾瑪低21.4%，可算是全美大量購物者的明智之選。這家倉儲式超市提供數十種日常必需品，品牌眾多，包括廣受歡迎的自家品牌Kirkland Signature。另有會員追捧的5磅重甜點，美味且造型驚艷；還有各種廚房用品，甚至巨型陶瓷花盆。

2.BJ's Warehouse Club，平均價格比沃爾瑪便宜21%，與好市多相距不遠。雖然其門店的覆蓋範圍不如好市多廣泛，但也提供大量價格具競爭力的熱門食品雜貨，例如18枚裝的草地放養雞蛋只售8.99美元，其自家品牌Wellsley Farms的產品亦很不錯。

3.德國連鎖超市Lidl，上榜其來有自。其平均貨價比沃爾瑪便宜8.5%，是一所折扣零售商，主要銷售自家品牌商品，採用簡約模式營運，商品連同運輸箱一起上架展示予顧客。另亦對大量產品品牌貨物提供優惠，其葡萄酒和鮮花區不容錯過，麵包區內的受歡迎羊角包，已能令整個貨區值得專程一遊。

4.德國超市Aldi，也是精簡型超市。從不提供購物袋到收取25美分按金的購物車使用政策，均顯示其全方位注重效率的管理。平均價格比沃爾瑪便宜8.3%，提供的商品既有自家品牌，也有產品品牌。其甜點選擇不容錯過，並每月的季節限定商品常有新貨推出。

5.WinCo，平均貨價比沃爾瑪低3.3%，是一家倉儲式超市，最棒的是無須成為會員，是尋找價格實惠貨品或大量購買者的好選擇。其鮮花和家居用品貨區經常提供極好的價格優惠。WinCo的140家門市由員工持股，全部位於美國西部和中部州份，東岸則沒設店。

6.德州H-E-B，價格平均比沃爾瑪便宜只0.2%，擁有眾多忠實顧客，最近更被評為德州最受歡迎的商店，以商品種類豐富、選擇眾多、價格實惠，以及在店內新鮮製作的玉米餅而馳名。

沃爾瑪 好市多

