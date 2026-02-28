2026全美最佳海灘 加州拉荷亞灣奪冠

我的頻道

編譯組/綜合報導
旅客可以在拉荷亞灣觀賞海豹。（聖地牙哥市府臉書）
旅客可以在拉荷亞灣觀賞海豹。（聖地牙哥市府臉書）

2026年全美最佳海灘排行榜 資料來源：Yahoo Travel、Tripadv...
2026年全美最佳海灘排行榜 資料來源：Yahoo Travel、Tripadvisor 編譯組／製表

Yahoo Travel網頁報導，2026年執行者旅遊平台Tripadvisor年度「旅行者之選：至尊獎」（Travelers’ Choice Best of the Best）海灘排名揭曉，出現了一位令人驚喜的冠軍：加州的拉荷亞灣（La Jolla Cove）。

根據2024年底至2025年底間數百萬名旅客的評價與評論數量，拉荷亞灣擊敗了長年霸榜、以綿延白沙聞名的佛羅里達州海灘，以及具代表性的夏威夷海岸，正式登上2026年美國海灘的王者寶座。

Tripadvisor的分析方法並非由編輯挑選，而是以旅客體驗為核心，強調的不僅是風景，還有評論品質、體驗的真實性以及旅客的推薦度。Tripadvisor通訊團隊指出：「對許多旅客來說，在規劃完美假期時，海灘就是主角。」

不同於網路上流傳的各類傳聞，這是官方發布的2026年排行榜。拉荷亞灣能脫穎而出，主因在於它是一座「充滿生命力」的海灘。

拉荷亞灣位於加州聖地牙哥，壯麗的海邊懸崖與受保護的海洋生態保護區相連，氛圍宛如自然紀錄片。在這裡，旅客可以在清晨觀賞海豹，在清澈的海水中浮潛探索、與色彩斑斕的加里波第魚（Garibaldi）共游，在夕陽下漫步、聽著海浪的呼吸聲。

拉荷亞灣的魅力結合了海洋生物、戲劇性的地貌與強烈的「地方感」，這種真實的自然體驗正是現代旅客最看重的價值。

拉荷亞灣必玩清單：

1.水下奇觀探險：與多數以日光浴為主的美國海灘不同，這裡鄰近「聖地牙哥—拉荷亞水下公園生態保護區」，宛如一座活生生的水族箱。旅客可以浮潛、深潛或划獨木舟前往海蝕洞。

2.懸崖步道巡禮：即使不下水，砂岩懸崖上的觀景台也是攝影或沉思的絕佳地點。深藍的太平洋與崎嶇海岸線交織成如畫般的背景。

3.夕陽與在地文化：待到「黃金時刻」看著夕陽沉入太平洋，盤旋的鵜鶘會讓你感受到這不只是在景點清單打勾，而是與海岸的連結。

最佳造訪時間：

•春季（3月至5月）：天氣晴朗、水溫適中，適合浮潛與划獨木舟。

•秋季（9月至11月）：水溫依然溫暖、遊客較少，且夕陽色彩最為豐富。

•夏季：氣氛最熱絡，但早晨常有濃霧（May Gray/June Gloom）。

專家提醒，由於太平洋水溫較低，建議攜帶礁鞋或涉水鞋，因為岸邊多岩石且潮間帶濕滑。此外，防曬至關重要。結束行程後，別忘了嘗試聖地牙哥知名的魚捲餅。

儘管拉荷亞灣奪冠，佛州與夏威夷在數量上仍具優勢：佛州在榜單前十名中占據四席，夏威夷則占三席。這代表如果你追求傳統的「陽光、沙灘、比基尼」，這些州依然是首選。

聖地牙哥 夏威夷 加州

