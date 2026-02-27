芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

美國巨星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在社群媒上發文祝賀灣區女子花式滑冰選手劉美賢 （Alysa Liu）在2026年冬奧勇奪金牌，沒想到卻引發爭議。

舊金山紀事報報導，在劉美賢於2月19日奪得金牌後，芭芭拉史翠珊隔日就在Instagram上向其180萬粉絲分享一則訊息。

芭芭拉史翠珊寫道：「昨日看到劉美賢贏得金牌，我們都非常高興。我先生剛剛給我看，她2019年在滑冰比賽中使用的是我的歌曲『Don't Rain on My Parade』，我真的為她感到驕傲。」

她接著說：「我聽說她有一半華裔 血統。我在布魯克林的第二個家庭，樓上住的是一家姓蔡（Choy）的華人。我從12歲起就在他們家開的中餐館幫忙，也幫忙照顧他們的孩子。那位媽媽就像是我第二個母親一樣。」

「Don't Rain on My Parade」是芭芭拉史翠珊在百老匯音樂劇和電影「妙女郎」（Funny Girl）中的歌曲，她更是憑「妙女郎」獲得了奧斯卡金像獎。

芭芭拉史翠珊20日的發文有數千人湧入留下評論，但許多是批評。有人質疑芭芭拉史翠珊為何要在祝賀訊息裡提到劉美賢的血統。 在2026年冬奧贏得女子個人花式滑冰金牌的劉美賢。（美聯社）

一位網友寫道：「我們愛妳，但妳沒有必要把她描述為半個美國人。她是金牌得主，這點無庸置疑。」

其他人的評論更尖銳。一名評論者寫道：「這篇貼文真是蠢透了。『啊，我聽說劉美賢有一半華裔血統，所以我來講講我認識的一個中國家庭。』搞什麼鬼？」

另一人則說：「芭芭拉大概是這麼想的：『我該如何把她身為亞裔 女性獲得奧運金牌的成就與我自己聯繫起來？』」

不過，一些粉絲也為這位巨星緩頰，稱這則貼文雖然尷尬，但出發點是好的。

一名支持芭芭拉史翠珊的網友寫道：「身為一名亞裔，我覺得她的出發點很明顯是善意的。她已經83歲了，她只想和大家分享她童年時期一個溫馨的回憶。」

雖然引發爭議，芭芭拉史翠珊並未公開回應批評，劉美賢也未就此事發表看法。