我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

美國巨星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在社群媒上發文祝賀灣區女子花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）在2026年冬奧勇奪金牌，沒想到卻引發爭議。

舊金山紀事報報導，在劉美賢於2月19日奪得金牌後，芭芭拉史翠珊隔日就在Instagram上向其180萬粉絲分享一則訊息。

芭芭拉史翠珊寫道：「昨日看到劉美賢贏得金牌，我們都非常高興。我先生剛剛給我看，她2019年在滑冰比賽中使用的是我的歌曲『Don't Rain on My Parade』，我真的為她感到驕傲。」

她接著說：「我聽說她有一半華裔血統。我在布魯克林的第二個家庭，樓上住的是一家姓蔡（Choy）的華人。我從12歲起就在他們家開的中餐館幫忙，也幫忙照顧他們的孩子。那位媽媽就像是我第二個母親一樣。」

「Don't Rain on My Parade」是芭芭拉史翠珊在百老匯音樂劇和電影「妙女郎」（Funny Girl）中的歌曲，她更是憑「妙女郎」獲得了奧斯卡金像獎。

芭芭拉史翠珊20日的發文有數千人湧入留下評論，但許多是批評。有人質疑芭芭拉史翠珊為何要在祝賀訊息裡提到劉美賢的血統。

在2026年冬奧贏得女子個人花式滑冰金牌的劉美賢。（美聯社）
在2026年冬奧贏得女子個人花式滑冰金牌的劉美賢。（美聯社）

一位網友寫道：「我們愛妳，但妳沒有必要把她描述為半個美國人。她是金牌得主，這點無庸置疑。」

其他人的評論更尖銳。一名評論者寫道：「這篇貼文真是蠢透了。『啊，我聽說劉美賢有一半華裔血統，所以我來講講我認識的一個中國家庭。』搞什麼鬼？」

另一人則說：「芭芭拉大概是這麼想的：『我該如何把她身為亞裔女性獲得奧運金牌的成就與我自己聯繫起來？』」

不過，一些粉絲也為這位巨星緩頰，稱這則貼文雖然尷尬，但出發點是好的。

一名支持芭芭拉史翠珊的網友寫道：「身為一名亞裔，我覺得她的出發點很明顯是善意的。她已經83歲了，她只想和大家分享她童年時期一個溫馨的回憶。」

雖然引發爭議，芭芭拉史翠珊並未公開回應批評，劉美賢也未就此事發表看法。

世報陪您半世紀

劉美賢 亞裔 華裔

上一則

華人大叔超市門口遇搶 勇敢擊退劫匪

下一則

只因肩側被輕撞 華婦銀行卡狂遭盜刷

延伸閱讀

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門
23歲實境秀男星豪宅「吸毒過量」驟逝 巨星媽心碎證死訊

23歲實境秀男星豪宅「吸毒過量」驟逝 巨星媽心碎證死訊
表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動

表彰劉美賢 屋崙將舉辦全市慶祝活動
奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎
冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤