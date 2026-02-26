我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

加州眾議員提案： 5/17擬訂為「李小龍日」

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州議員提案將5月17日定為「李小龍日」，李香凝稱深感榮幸。（美聯社）
加州議員提案將5月17日定為「李小龍日」，李香凝稱深感榮幸。（美聯社）

為表彰華裔貢獻，加州一項提案擬將5月17日定為「李小龍日」（Bruce Lee Day）。

洛杉磯KTLA 5電視台表示，這項由代表舊金山的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出的法案AB 2455，目的在表彰這位武術巨星對電影、文化以及美國華人社區的深遠影響。楊馳馬辦公室表示，如果該法案獲得通過，李小龍將成為加州法律中首位獲得設立紀念日的華人。

選擇5月17日作為「李小龍日」的原因是，這是李小龍18歲重返舊金山的日子。法案還將鼓勵所有公立學校和教育機構進行紀念李小龍生平的活動，

李小龍基金會（Bruce Lee Foundation）創辦人暨執行長，也是李小龍之女李香凝（Shannon Lee）發出聲明稱，其家族因楊馳馬的提案感到榮幸。

李香凝說：「對那些從父親的哲學中找到自信和希望的年輕人，到那些終於在銀幕上看到自己身影的家庭，再到那些至今仍從父親教導的紀律和內在力量中汲取養分的運動員來說，父親的影響非常深遠。我的父親透過其勇氣成為了不同文化之間的橋樑，他所倡導的跨族裔團結精神至今仍深具意義。」

李小龍出生於舊金山、成長於香港，是20世紀最具影響力的武術家和演員之一。他於20世紀40年代出道成為童星，13歲開始學習功夫。他於1959年回到美國，後來在華盛頓大學（University of Washington）學習哲學。

在李小龍的職業生涯中，他一向反對好萊塢對亞裔男性的種族主義刻畫。在好萊塢電影中，亞裔男性經常被塑造為僕役、不具專業技能的工人，或邪惡的天才。李小龍的電影重新定義了銀幕上的亞裔形象，並引發全球功夫熱潮。

世報陪您半世紀

李小龍 加州 亞裔

上一則

涉白領犯罪 全美第二大學區總監 家被FBI突襲

下一則

加州11縣房價晉升「百萬俱樂部」 多在灣區與沿海

延伸閱讀

舊金山春節期間搶案頻傳 警籲提高警覺

舊金山春節期間搶案頻傳 警籲提高警覺
維州費郡新預算提案 每戶房稅恐增加357元

維州費郡新預算提案 每戶房稅恐增加357元
舊金山地標「泛美金字塔」易主 6年內二度出售

舊金山地標「泛美金字塔」易主 6年內二度出售
聚焦亞裔移民身分「埗老師」入圍國際影展

聚焦亞裔移民身分「埗老師」入圍國際影展
楊馳馬倡設「李小龍日」 紀念郵票華埠揭幕

楊馳馬倡設「李小龍日」 紀念郵票華埠揭幕
向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡