加州眾議員提案： 5/17擬訂為「李小龍日」

加州議員提案將5月17日定為「李小龍日」，李香凝稱深感榮幸。（美聯社）

為表彰華裔貢獻，加州 一項提案擬將5月17日定為「李小龍 日」（Bruce Lee Day）。

洛杉磯KTLA 5電視台表示，這項由代表舊金山的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出的法案AB 2455，目的在表彰這位武術巨星對電影、文化以及美國華人社區的深遠影響。楊馳馬辦公室表示，如果該法案獲得通過，李小龍將成為加州法律中首位獲得設立紀念日的華人。

選擇5月17日作為「李小龍日」的原因是，這是李小龍18歲重返舊金山的日子。法案還將鼓勵所有公立學校和教育機構進行紀念李小龍生平的活動，

李小龍基金會（Bruce Lee Foundation）創辦人暨執行長，也是李小龍之女李香凝（Shannon Lee）發出聲明稱，其家族因楊馳馬的提案感到榮幸。

李香凝說：「對那些從父親的哲學中找到自信和希望的年輕人，到那些終於在銀幕上看到自己身影的家庭，再到那些至今仍從父親教導的紀律和內在力量中汲取養分的運動員來說，父親的影響非常深遠。我的父親透過其勇氣成為了不同文化之間的橋樑，他所倡導的跨族裔團結精神至今仍深具意義。」

李小龍出生於舊金山、成長於香港，是20世紀最具影響力的武術家和演員之一。他於20世紀40年代出道成為童星，13歲開始學習功夫。他於1959年回到美國，後來在華盛頓大學（University of Washington）學習哲學。

在李小龍的職業生涯中，他一向反對好萊塢對亞裔 男性的種族主義刻畫。在好萊塢電影中，亞裔男性經常被塑造為僕役、不具專業技能的工人，或邪惡的天才。李小龍的電影重新定義了銀幕上的亞裔形象，並引發全球功夫熱潮。