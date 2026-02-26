美食樂園╱中式蘋果茶爆紅 專家：勿美化益處

我的頻道

編譯組／綜合報導
熱煮蘋果茶近期風靡網路，介紹者建議在茶中加入丁香或肉桂等多種配料，使其更美味及提升養生效用。（示意圖， 取自Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA攝）
熱煮蘋果茶近期風靡網路，介紹者建議在茶中加入丁香或肉桂等多種配料，使其更美味及提升養生效用。（示意圖， 取自Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA攝）

近日在TikTok平台上流行一種自製中國式「熱煮蘋果茶」飲料，介紹者聲稱可帶來眾多健康益處，包括提升消化能力，使皮膚光潤，令內容熱爆網路，近幾星期已獲得數十萬個網上回應。專家解釋當中益處的原因，但警示不應對此過分簡化。

該蘋果茶或蘋果水的做法是將切碎的蘋果放入水中煮熱，還可以添加丁香、蜂蜜、肉桂和檸檬皮等各種配料。這種混合飲料又被戲稱為「中國壞蛋茶」（Chinese baddie tea），因有傳統中醫藥效用。有些飲用者更加入紅棗、枸杞、龍眼和陳皮，更貼近中國傳統養生習慣。

飲用者聲稱這種茶的健康益處包括改善腸道規律、促進消化，甚至使皮膚更光滑。

網上反應熱爆，許多試飲者紛紛讚許美味，分享自己加入什麼不同的配料；但亦有人質疑所指的健康益處，例如有人問道：「沸水難道不會把蘋果裡的營養成分除掉嗎？」有些人對其潔淨腸道的功能提出質疑，指出這只是蘋果的纖維作用，那麼若喝了這茶令腸道更好，其實是應該增加餐飲中的纖維吸收量。

加州一位網路內容創作者德魯克斯（Emma Drooks）接受「福斯數位新聞」（Fox News Digital）訪問時表示，她很喜歡這種茶，並在接近一個月內連續每晚飲用，留意到明顯的健康益處，如消化改善、減少腹脹和皮膚光潤等。

德州註冊營養師、臨床營養學博士芬利（Heather Finley）指出該茶的健康好處緣由：「蘋果中可溶性纖維的主要來源是果膠，果膠有助滋養腸道的益菌，令糞便性狀穩定，裨益於整體的消化規律。蘋果煮熟後，部分可溶性纖維和果膠會溶解到水中，這就是人們為何感到有輕微的消化益處。」

但芬利認為不應把這茶的好處過分簡單化，警示其並非「靈丹妙藥」，指出這茶只是溫和的補充飲料，「不應取代更全面的方法」。她說：「消化和皮膚狀況的真正改善，通常來自規律的飲食習慣、充足的纖維攝取、均衡的營養，以及解決壓力、腸道菌群健康和營養狀況等因素。」

加州一位針灸中醫師Jenelle Kim則建議製作這茶時，最好用整個蘋果，不要切碎。但她認為這茶的好處在於靜心（mindfulness），而非治療。在喝之前可以先感受一下其溫暖，注意身體反應。

她指出，真正的健康從來不是以極端或速成方法而得，而是源於「對自己微小但持之以恆的善舉——溫暖、滋養、休息和陪伴。」

加州 德州 蜂蜜

