純娛樂、便利、無風險… 社交賭場成玩家新寵

社交賭場為何成為加州玩家的合法新寵？(取自Eyestetix Studio /Unsplash)

Canyon News報導，加州 博彩法規於2026年1月1日重大轉折。隨著AB 831法案正式生效，根據此法，曾提供可兌換虛擬貨幣 與獎品的「線上抽獎式賭場」（Online sweepstakes casinos）在加州境內被判定為非法。使用「雙幣制」（如不可兌換的金幣Gold Coins與掛鉤現金的抽獎幣Sweeps Coins）的營運商被迫退出加州市場。

在截止日期前，已有超過20個平台停止向加州居民提供服務；據行業分析師估計，這導致每年約10億美元的抽獎博彩收入損失，約佔全美市場的20%。

根據新法，繼續提供禁售服務的營運商或推廣者將面臨輕罪指控、最高25000美元罰金及刑期。由於加州尚未對真錢線上賭場與體育博彩開放監管，法律紅線的收緊讓「社交賭場（Social Casinos）」躍升為加州數位博彩娛樂的唯一合法管道。

社交賭場之所以合法，關鍵在於其「純娛樂」性質：

•非兌換機制：玩家使用金幣進行遊戲，但獲勝積分無法兌換現金或實體獎品。

•避開賭博定義：加州法規嚴禁涉及「價值財物投注與回報」的行為。社交賭場移除了兌換環節，使其在法律類別上從賭博轉變為普通數位娛樂。

玩家轉向社交平台的三大誘因：

1.高度便利：相比實體部落賭場，手機App 提供隨時隨地的娛樂體驗。

2.無風險體驗：玩家可享受精緻的老虎機或桌遊介面，卻無須承受真實金錢輸贏的心理壓力。

3.合規保障：在其他抽獎網站因規避法律而屏蔽加州IP時，社交賭場為玩家提供了穩定的合規平台。

加州政府此舉反映了其「保護消費者」的嚴謹立場。儘管社交賭場不涉及真實金錢交易，專家仍呼籲玩家應保持自律，養成健康的博彩習慣。在加州嚴格的法規版圖下，社交賭場正以其安全、合法的特性，成為博彩愛好者的避風港。