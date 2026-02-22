超市禁用塑膠袋 送貨公司合法用編織袋

加州新法禁止超市提供塑膠袋，但消費者現在仍可透過送貨公司拿到材質較厚的編織塑膠袋。（美聯社）

加州 新塑膠袋禁令SB 1053從今年1月1日起開始生效，超市收銀台不再提供任何塑膠袋，只提供紙袋。這項舉措的目的在消弭十年前舊塑膠袋禁令的漏洞，這個漏洞導致「可重複使用」塑膠袋為加州製造了更多塑膠垃圾。

不過，舊金山紀事報指出，有消費者表示，他們透過送貨公司Instacart向Sprouts超市訂貨，送來的食品是裝在新的可重複使用的塑膠購物袋中。這種購物袋並非是過去十年超市一直提供的材質較厚的可重複使用HDPE塑膠袋，而是更耐用、類似布料的編織塑膠袋，過去在收銀台通常每個賣1美元，現在送貨公司每個只收0.25美元。

根據新法，這項作法在技術上是合法的：塑膠袋不能在收銀台出售，但可以在商店以外的地方出售。

紀事報指出，Sprouts的情況比較特殊，因為他們並不提供紙袋。因此，Instacart送貨司機唯一的選擇就是在其他地方購買一個購物袋，這麼做是合法的。

根據非營利環保組織「最後沙灘清潔」（The Last Beach Cleanup）創辦人戴爾（Jan Dell）的親身體驗，Instacart送來的Sprouts貨物的確是裝在編織塑膠袋裡，其他幾家連鎖超市的貨物則都是用紙袋包裝的。

戴爾表示，她不認為其他商店會像Sprouts那樣說「我們沒有購物袋」，但這個特例對新塑膠袋禁令應該不至於構成重大威脅。

紀事報表示，加州第一個塑膠袋禁令之所以失敗的原因之一是新冠疫情 。當時塑膠製造業聲稱，在疫情迅速蔓延之際，重複使用的塑膠袋可能成為病毒傳播的媒介。

然而，新冠病毒的傳播從未被證實與塑膠袋有關，但出於謹慎，加州州長紐森 （Gavin Newsom）於2020年4月暫時取消禁止超市提供HDPE塑膠袋的法令。雖然禁令在60日後恢復，但讓消費者記得自帶塑膠袋購物自此變得困難。

洛杉磯時報和加州公共利益研究團體2024年進行的觀察研究顯示，只有極少數消費者會將HDPE塑膠袋帶回商店重複使用；美國廣播公司（ABC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）利用GPS追蹤調查商店塑膠袋回收箱也發現，回收箱裡的塑膠袋並沒有被送到回收廠，大部分最終都被丟棄在垃圾場和人們生活的環境中。